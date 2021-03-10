Сбер поддержал мероприятия, приуроченные к открытию Года Байкала

Байкальский банк Сбербанка поддержал цикл мероприятий, приуроченных к открытию Года Байкала в Иркутской области и посвященных проблематике сохранения природного наследия, развитию ответственного экотуризма в прибайкальских территориях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В Бурятии Сбер выступил партнером автомотопробега «Байкальская миля», в Иркутской области при поддержке банка прошли фестиваль «Живи на Байкале» и Международный хоккейный матч с участием звезд мирового хоккея. Игра с участием звезд мирового хоккея Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Александра Якушева, Андрея Коваленко 8 марта развернулся на льду Байкала в поселке Большое Голоустное Иркутского района.

Игра собрала большое количество зрителей, почетными гостями матча стали также руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие почетные гости, в том числе посол Великобритании в России госпожа Дебора Броннерт, посол Португалии в России господин Паулу Визеу Пинейру. С профессиональными спортсменами на льду Байкала состязалась команда Иркутской области, в составе которой был и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель губернатора Константин Зайцев и др.

Праздник, приуроченный к Международному женскому дню, был посвящен проблеме изменения климата в окружающей среде, сохранению природных богатств и популяризации спорта среди населения регионов. Увидеть символичный матч смогли и все жители Иркутской области, Байкальский банк Сбербанка выступил в роли партнера телевизионной трансляции телекомпания АИСТ, прямая трансляция звездного хоккейного матча также параллельно велась на Ютуб-канале Сбер ТВ.

Всех гостей праздника в телеэфире поприветствовал заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Евгений Пришибский:

– Год Байкала в Иркутской области и Год спорта, объявленный в Иркутске, символично совпали, и пусть этот звездный матч станет открытием нового времени, где человек строит современную жизнь, но при этом оставляет правильный экослед, сберегает все то, что дает нам природа. Сбер сегодня работает именно так, призываем всех жителей Иркутской области присоединяться к этому экодвижению. Сбер сейчас работает в составе консорциума по развитию двух природных территорий – Иркутской области и Бурятии. Только за два года работы нашего проектного офиса «Южное побережье Байкала» количество клиентов банка в туристической отрасли этих двух регионов выросло до 5,5 тысяч. Растет интерес предпринимателей Иркутской области к туристическому ответственному бизнесу, в итоге нашей совместной работы создаются и новые рабочие места. Вот так, общими усилиями, с поддержкой активных людей, именитых спортсменов в том числе, мы все вместе придем к цели – «Байкал драгоценный» сохранит свою уникальность, усилит свою привлекательность. Очень важно, чтобы все мероприятия объявленного в Иркутской области Года Байкала, принесли положительные плоды.

Международный хоккейный матч, проведенный в посёлке Большое Голоустное, стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области. Инициатором спортивной встречи выступил легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов:

– Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете. Проповедовать добро на планете – это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии».

Официальная церемония открытия Года Байкала в Иркутской области прошла 7 марта в посёлке Листвянка на площадке фестиваля «Живи на Байкале». В презентации ледовых фигур, изготовленных иркутскими мастерами, также принял участие Байкальский банк Сбербанка. О том, что логотип Сбера символизирует на локации фестиваля, рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин:

– Наш банк с 2019 года участвует в разработке стратегии природного и ответственного туризма на Байкале, в Иркутской области и Бурятии. Есть и конкретная стратегическая задача – до 2024 года увеличение потока туристов в эти регионы не менее, чем в два раза, это 3,9 млн туристов в год. Для того чтобы это случилось, необходимо развивать инфраструктуру, развивать новые виды туризма, привлекать в регионы частные инвестиции. Но при этом ключевым должен остаться принцип бережного отношения к природе: «Забота – ответственность – результат». Это, кстати, очень перекликается с ESG-стратегией, которая в Сбербанке сейчас является основополагающей, наш коллектив сам работает по принципу ответственного бизнеса и банк поддерживает тех, кто так же ответственно относится к окружающей среде. Поэтому очень символично, что в этом году на площадке фестиваля «Живи на Байкале» появилась наша ледовая фигура с логотипом СБЕР. Ведь «Живи на Байкале» нужно понимать, как девиз: «цени Байкал, умей видеть красоту Байкала и сохранять – сберегать ее!».

По инф. Телеинформа

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