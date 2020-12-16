Сбер: почти в пять раз вырос объём сделок на рынке складской недвижимости регионов страны

Сбер представил новое исследование «Коммерческая недвижимость. Адаптация бизнес-моделей». Согласно отчёту, лучшую динамику на рынке коммерческой недвижимости демонстрируют складские помещения, проявившие наибольшую устойчивость к экономическим потрясениям 2020 года.

Как сообщает пресс-служба банка, объём ввода новых объектов в регионах России (без Москвы и Санкт-Петербурга) за первое полугодие 2020 года достиг 354 тысячи кв. м, что в 2,3 раза больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом к моменту ввода в эксплуатацию было законтрактовано 40-60% объектов.

По данным Colliers International, до конца года ожидается ввод 430 тысяч кв. м складских помещений, из которых 190 тысяч кв. м складов – формата build-to-suit. Объём сделок со складами в первом полугодии также достиг максимума за последние годы, в 4,7 раза превысив аналогичный показатель прошлого года.

Сегодня розничная торговля в наибольшей степени нуждается в качественных складских площадях для формирования современной двухуровневой системы организации логистики, состоящей из межрегиональных логистических хабов и более компактных складов «последней мили», расположенных ближе к потребителям.

В московском регионе, несмотря на значительный объём ввода складских помещений в 2018‒19 годах, к началу 2020 года уровень вакантных площадей снизился до 3,7%. По итогам 2020 года ожидается стабилизация этого уровня, так как основная часть новых проектов строится под конкретного заказчика (built-to-suit/built-to-rent). Объём спроса со стороны основных категории — розничной торговли, логистических и производственных компаний — сократился в январе-сентябре 2020 года на 44% год к году. При этом совокупный объём сделок вырос на 6% — главным драйвером стал сегмент онлайн-ретейла, объём сделок по аренде и покупке складов в этой категории, по данным Colliers, вырос с 85 тыс. кв. м за 9 месяцев 2019 года до 525 тыс. кв. м за 9 месяцев 2020 года. Доля сегмента онлайн-торговли достигла 47% на рынке складской недвижимости московского региона.

– Общемировой тренд – усиление интереса инвесторов к складской недвижимости – характерен и для России, что выражается в более быстром снижении ставок капитализации и рекордном притоке инвестиций в сегмент. Основным драйвером спроса на складские помещения стали крупные онлайн-ретейлеры, столкнувшиеся со взрывным ростом объёма заказов в период пандемии. 73% совокупного спроса на рынке складской недвижимости обеспечили операторы розничной торговли, в том числе 21% пришёлся на онлайн-магазины. Именно этот сегмент является самым сильным драйвером отрасли – как в текущем году на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, так и в долгосрочной перспективе, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В офисной недвижимости главной особенностью на протяжении последних лет остаётся ограниченный объём введения новых площадей. При этом темп роста объёма арендованных площадей в 2017–2019 годах оставался на довольно высоком уровне – в 6%. Пандемия коронавируса ускорила развитие многих докризисных трендов, среди которых – рост популярности коворкингов. Компании используют перевод части работников на удалённую работу как возможность сократить офисные издержки. Кроме того, снижение требований к бизнес-центрам вследствие распространения удалённого и комбинированного режимов работы может привести к сокращению премии за класс и локацию.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...