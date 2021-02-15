Сбер отметил рост вкладов и ипотечного кредитования по итогам 2020 года

В Иркутской области большинство жителей являются активными пользователями услуг Сбербанка.

Об этом рассказала на встрече с журналистами новый управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина, подводя итоги 2020 года для региона.

– У нас здесь очень высокая доля – наше отделение занимает первое место по сравнению с другими территориальными отделениями банка, входящими в состав Байкальского банка Сбербанка. И, действительно, очень много жителей Иркутской области в решении своих финансовых, и не только, задач выбирают именно Сбер, – отметила она.

Безналичный регион

В 2020 году в регионе произошел прирост по новым вкладам и остаткам на текущих счетах в Сбере на 10, 6%. Всего в Иркутской области жители хранят в Сбербанке 213 млрд рублей.

– Люди продолжают вдумчиво формировать свои накопления. Возможно, в росте вкладов свою роль сыграла общая ситуация – в период пандемии жители регионов предпочитали экономить, формировать свой личный стратегический запас – говорит управляющий. – Если посмотреть обороты по эквайрингу, то есть по оплатам картами в магазинах, то мы видели, как безналичный оборот расходов жителей области серьезно упал во время жестких локдаунов, траты потребителей услуг и товаров были существенно снижены. Был нестандартным и четвертый квартал – в ноябре-декабре эквайринг также снизился по сравнению с предыдущими годами, обычно в этот период идет прирост, хотя все же традиционно он оказался выше предыдущих месяцев 2020 года.

И даже при таком развитии событий, рассказала Юлия Кальвина, Иркутская область по итогам 2020 года осталась в России среди лидеров по объемам безналичного торгового оборота оплатам. Братск, Иркутск и Усть-Илимск обогнали Москву по доле использования безнала. В целом по области доля безналичных оплат составляет 56, 8%, тогда как в среднем по России – 54%.

Рост спроса на кредиты

Очень существенно выросло в минувшем году в Иркутском отделении Сбербанка ипотечное кредитование – на 46%. В Иркутской области банк выдал 1, 5 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 3, 8 млрд рублей.

– Главное влияние здесь оказала субсидированная ставка 6, 1%. Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов с самым высоким ростом запроса населения на покупку жилья и ростом цен на жилье, – заявила Юлия Кальвина. – Спрос в регионе подчас превышал предложение, поэтому недвижимость подорожала. По нашим подсчетам, так называемая «вторичка» стала дороже в среднем на 18%, а недвижимость в новостройках – на 25%. При этом, в октябре-ноябре жилье на первичном рынке Иркутской области приобрести было почти невозможно, так велик интерес жителей региона к покупке жилья. Мы ожидаем в 2021 году высокую активность застройщиков, так как спрос есть и серьезный, будем поддерживать строительную отрасль. Продолжим и работу с ипотечным кредитованием. Не знаю, как долго еще сохранится в России такая господдержка, но пока она остаётся, у людей есть желание купить жилье, а у нас есть все инструменты, для того, чтобы они могли решить эту задачу – максимально выгодно и комфортно.

Юлия Кальвина отметила и тенденцию роста интереса жителей Иркутской области к кредитным продуктам Сбербанка. Доля оформленных в регионе потребительских кредитов выросла в 2020 году на 22%:

– И это неплохо с учетом того, жесткий локдаун в марте-апреле-мае повлиял в тот период на спрос потребительского кредитования, потом он снова начал расти и к декабрю уже была очевидна плюсовая динамика.

При этом, отметила топ-менеджер, в Сбере сейчас действуют одни из самых низких среди других банков ставок по потребительскому кредитованию.

Разумные инвестиции

В 2020 году в Иркутской области в Иркутском отделении Сбербанка произошел значительный прирост брокерских счетов. Это направление в банковском сегменте растет, и эксперты Сбера уделяют ему много внимания, при этом отмечают необходимость больше информировать клиентов об особенностях формирования личных брокерских счетов.

– Клиенты понимают, что если ты хочешь немножко зарабатывать на своих счетах, то тебе необходимо что-то большее, чем вклад, – говорит Юлия Кальвина. – Есть определенный риск для граждан в их неконтролируемом вхождении в историю с инвестициями, ведь здесь очень многое зависит от финансового образования людей, от их знаний о работе фондового рынка. Не каждый понимает, что при покупке акций может быть риск даже для 100% личных денежных денег – у всех ведь, по большому счету, есть разный уровень риска и целей, и здесь нужно уметь разумно выбирать.

Вот почему Сбер сейчас почти во всех сегментах вводит функцию финансового советника или консультанта, который может рассказать клиенту о низкорисковых вложениях – таких, как облигации крупных корпораций – так называемых «голубых фишек», государственные облигации, доходность которых немного выше, чем по вкладам.

Кроме того, формируются паевые инвестиционные фонды, где можно выбрать интересующую отрасль, и там инвестированием будут руководить специально обученные люди – в этом случае вероятность потерять деньги гораздо ниже.

Все ушли в онлайн

Еще одной ярко выраженной тенденцией 2020 года Юлия Кальвина назвала активный переход жителей Иркутской области к использованию онлайн-сервисов:

– В пандемию мы видели серьезный уход людей и бизнес-структур в диджитал. И это, наверное, самый главный мейнстрим нашего времени, когда даже те, кто никогда не собирался заходить в онлайн, были вынуждены это делать – и раз попробовав, остались там. Например, мы видели у нас в Иркутском отделении Сбербанка серьезный рост дистанционных платежей за образовательные услуги. Общая сумма в регионе составила 1, 9 млрд рублей, из них 80% прошло через Сбербанк-онлайн.

В минувшем году в два раза выросла в Иркутской области и доля бесконтактных оплат транспорта – жители Приангарья совершили около 2 млн безналичных поездок на территории региона. Сегодня транспортный эквайринг Байкальского банка Сбербанка работает во всех крупных городах. Около 900 транспортных средств оборудованы терминалами для безналичных расчетов и их количество растет.

– В целом Иркутская область в части безналичной оплаты транспорта считается одним из продвинутых регионов, – отмечает управляющий. – В этом направлении у нас много планов. В частности, у нас появилась техническая возможность заменить оплату транспорта специальными картами обычной банковской картой. Мы будем пробовать внедрять эту технологию – для начала запустим пилотный проект в одном городе, если все пройдет хорошо, то везде внедрим.

В 2020 году произошел значительный прирост в онлайне произошел и в сфере ЖКХ – жители Приангарья стали в 10 раз чаще оплачивать «коммуналку» по единому лицевому счету. Единый лицевой счет (ЕЛС) заменяет собой сразу несколько видов коммунальных платежных документов. Ранее, потребителям услуг ЖКХ для совершения оплаты счетов нескольких поставщиков, приходилось совершать платежи отдельными операциями. Теперь при совершении перечислений по ЕЛС клиент сразу получает список поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужных организаций производит одной операцией общую оплату и получает единый чек.

Всего в 2020 году 88% жителей использовали дистанционные сервисы Сбербанка. 78% потребительских кредитов было оформлено онлайн.

При этом закономерно, отмечают в Сбере, упал поток клиентов в офисах банка – он составляет сейчас 70-80% от того, что было раньше. Если такая тенденция сохранится, то количество офисов планируются сокращать или наполнять их новыми видами услуг и предложений.

– Заметно сейчас падают и транзакции в банкоматах – почти везде сейчас можно расплатиться картой, у людей все реже возникает необходимость снимать наличку, – говорит Юлия Кальвина. – Поэтому мы будем сокращать число банкоматов. Но, при этом мы не убираем банкоматы в сельской местности, понимаем какую финансовую, и социальную в том числе, нагрузку они несут. Если банкомат является единственным в населенном пункте, то как бы ни падала там его нагрузка, мы его т оставляем. В больших городах, конечно, сеть устройств самообслуживания сейчас постепенно сокращается. Сейчас у нас красивая цифра – 909 банкоматов по всей области.

Грамотные предприниматели

Что касается работы с региональным бизнесом, то здесь тоже в Иркутском отделении Сбербанка отмечается прирост, в том числе- по объемам кредитования юридических лиц. Почти 3000 кредитов в 2020 году предприниматели получили в рамках программ господдержки – в основном под 2%. Кроме того, была произведена реструктуризация 1600 кредитов Сбера для предпринимателей области, попавших в сложную ситуацию из-за пандемии.

– У нас был сложный период, особенно весной, но мы это ожидали, были подготовлены даже к гораздо более серьезному ухудшению ситуации, чем реально оказалось. По некоторым отраслям регионального бизнеса падение было, но и очень многие предприниматели оказались грамотными, сумели оперативно диверсифицировать свой бизнес, и мы им активно помогали в этот период, – отмечает топ-менеджер.

В сложный для многих период развития пандемии, как выясняется, многие предприниматели и бизнес-структуры области были заточены не только на решение задач по организации бизнес-процессов, но и на поддержку своих сотрудников. Так, в Иркутском отделении Сбербанка отметили повышенный спрос в 2020 году на пакеты сервиса эко-системы Сбербанка- СберЗдоровье. Многие предприниматели ответственно отнеслись к здоровью своих сотрудников -люди получили возможность консультироваться у высококвалифицированных врачей, многие обращались с вопросами по коронавирусу и по другим заболеваниям, поскольку в пандемию у людей возникли проблемы с доступом к привычной медицине.

В 2020 году иркутское отделение Сбера активно развивало и новые направления в своей работе с бизнес-клиентами, так, например, появился сервис по регистрации бизнеса через Сбербанк. Предпринимателям теперь не надо идти в налоговую – у банка налажен с ней обмен документооборота, в результате процесс регистрации значительно ускорился и стал проще.

Все чаще предприниматели Иркутской области обращаются в Сбер не только за кредитами, консультированием, но и за другим пакетом услуг, например, за банковскими гарантиями. В 2020 году в Иркутской области для компаний сегмента «малый бизнес» Байкальский банк выдал 1081 банковскую гарантию для 546 организаций. Причем, 90% решений о выдаче гарантии на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам он принял в течении двух часов.

Еще 263 предприятия Иркутской области, являющиеся клиентами Сбера, в 2020 году подключились к ресурсу по проверке надежности контрагентов, что многим позволило избежать рисков и потерь.

По инф. Телеинформа

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