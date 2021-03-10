Сбер, Okko и Rambler Group запускают онлайн-трансляцию «Золотой Маски»

10 марта 2021 года стартует проект «Золотая Маска» онлайн, в рамках которого пройдут интернет-трансляции четырёх спектаклей, отмеченных экспертами премии. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Трансляции пройдут на портале «Рамблер», затем спектакли будут размещены в медиатеке онлайн-кинотеатра Okko. На обеих платформах театральные постановки будут доступны бесплатно. Rambler Group и мультимедийный сервис Okko входят в экосистему Сбера, который является генеральным партнёром фестиваля «Золотая Маска» с 2002 года и развивает проект «Золотая Маска» онлайн.
10 марта программу трансляций откроет спектакль «Идиот» Новосибирского театра «Старый дом», получивший 11 номинаций «Золотой Маски».
9 апреля состоится трансляция спектакля «Чернобыльская молитва» Никитинского театра из Воронежа, впервые принимающего участие в конкурсной программе «Золотой Маски» (три номинации). Обе трансляции пройдут одновременно с показом постановок на фестивале в Москве.
2 мая пройдёт трансляция из Екатеринбурга – балет «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет», уже отмеченный двумя премиями на прошлогоднем фестивале.
Дата четвёртой трансляции будет объявлена дополнительно. Однако уже известно, что это будет премьера Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова – «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
Проект «Золотая Маска» онлайн стартовал в 2018 году и с тех пор ежегодно даёт российским зрителям уникальную возможность увидеть спектакли фестиваля. Весной 2020 года во время паузы в работе театров, вызванной глобальной пандемией, при поддержке Сбера «Золотая Маска» выложила на платформе мультимедийного сервиса Okko «Искусство онлайн» коллекцию спектаклей прежних лет. Осенью 2020 года благодаря партнёрству с Rambler Group прямые трансляции «Золотой Маски» online на главной странице портала посмотрело более 500 тысяч человек. Записи этих спектаклей в течение всего года оставались доступны на платформе Okko.
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