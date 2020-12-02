Сбер объявил конкурс среди школ «Команда СберКласса»

Конкурс «Команда СберКласса» проходит среди школ, реализующих обучение по персонализированной модели образования. По итогам конкурса будут награждены наиболее активные учителя и педагогические команды, прошедшие обучение по программе «Основы ПМО» и использующие школьную цифровую платформу СберКласс. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
На конкурсе представлены номинации: «Команда СберКласса», «Лидер СберКласса», «Наставник СберКласса». В номинации «Команда СберКласса» будут отмечены школы, показавшие высокую активность в работе на платформе и заметные результаты внедрения персонализированной модели образования в 2020 году. «Лидерами СберКласса» станут самые активные учителя, которые не только обучают детей с использованием школьной цифровой платформы, но и вносят ценные предложения по её развитию. В качестве победителей номинации «Наставники СберКласса» будут награждены учителя и школы, которые успешно внедряют методологию и платформу в свой образовательный процесс, готовы делиться накопленным опытом и оказывать поддержку другим школам и педагогам. Те, кто больше всех разъяснял принципы работы ПМО и СберКласса будут отмечены в специальной номинации.
– 2020 год стал для нас всех очень сложным и непредсказуемым, но вместе с нашими коллегами – учителями, экспертами, директорами школ, – нам удалось достигнуть значительных результатов. Школьная цифровая платформа СберКласс уже представлена в более чем 65 регионах, а 45 тысяч учителей прошли обучение, которое позволяет им успешно внедрять персонализированную модель образования. Мы находимся в постоянном диалоге с нашим коллегами, обмениваемся обратной связью, в том числе по развитию школьной цифровой платформы, и решили наградить самых активных – провести в конце года конкурс «Команда СберКласса». Я уверена, что это событие станет ещё одним важным шагом на пути к формированию профессионального сообщества единомышленников – лидеров российского школьного образования, – отметила вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.
Приём заявок от участников конкурса начинается 5 декабря и продлится до 12 декабря. Результаты будут объявлены после 20 декабря 2020 года на очередной встрече лидеров школьного образования.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на странице СберКласса.
По инф. Телеинформа
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