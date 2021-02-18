Сбер модернизирует робота-дезинфектора

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Дочернее предприятие Сбера – «Специальные технологии контроля» ведет работы по модернизации робота-дезинфектора, разработанного Лабораторией робототехники. Новая версия дезбота получит существенные улучшения, касающиеся алгоритма работы, элементной базы и материалов, также изменения коснутся качества и скорости дезинфекционной обработки.
Как сообщает пресс-служба банка, робот-дезинфектор уже работает в офисах компании, начались поставки партнёрам в регионы. Кроме того, он представлен на международном рынке, где участвует в одном из соответствующих тендеров.
Это автономное коллаборативное устройство, которое не только самостоятельно строит маршрут и передвигается внутри помещений, но и проводит дезинфекцию в автоматическом режиме. С помощью ультрафиолетовых ламп робот очищает воздух и поверхности от болезнетворных микроорганизмов за считанные минуты. Это позволяет сделать процесс дезинфекции помещений более быстрым и качественным. Одно из главных преимуществ робота – его универсальность и возможность гибкой настройки: в случае необходимости его можно легко перестроить на другой сценарий, либо изменить отдельные параметры.
– Новая версия нашего робота-дезинфектора – это не просто косметические улучшения, мы совершенствуем дезбота, понимая, что это необходимость, вызванная ситуацией в мире. Наш робот уже способен уничтожать коронавирус, а его модернизация позволит делать это надежнее и быстрее. Более того, мы намерены в течение текущего года создать совершенно нового робота, который будет оснащен суперсовременным оборудованием, обладающим очень высокими характеристиками. Могу с уверенностью сказать, что наша новая разработка не будет иметь аналогов на рынке, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По инф. Телеинформа
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