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Президент поблагодарил Сбербанк за построенное в Тулуне инфекционное отделение
По инф. Телеинформа   
09 Сентября 2020 г.
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Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвященного результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил председателя правления Сбербанка Германа Грефа и коллектив банка за подаренный объект – инфекционное отделение тулунской больницы.

Как сообщает пресс-служба банка, социально-значимый объект, построенный в рекордные сроки – за пять месяцев, – рассчитан на 28 коек, площадь – около 5 тысяч квадратных метров. Ранее инфекционное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» располагалось в здании бывшего детского сада и находилось в другой части города Тулуна. Сейчас построенный корпус расположен непосредственно на территории больничного комплекса учреждения.

Сбербанк построил отделение с нуля, полностью оборудовал по последнему слову медицинской техники и сдал раньше планового срока на год. Кроме того, боксы и палаты возведенной больницы укомплектованы встроенными дополнительными сервисами телемедицины, которые позволяют пациентам проводить время лечения с дополнительной пользой и используются для видео-консультаций. В отделении готов к запуску 32-срезный томограф, который проводит точную диагностику заболеваний, а также подключен к модели искусственного интеллекта, разработанного Сбербанком по детекции патологий легких.

В дополнение к строительству инфекционного отделения Сбербанком проведен капитальный ремонт фасада и кровли, а также сделан косметический ремонт внутренних помещений главного корпуса тулунской больницы.

По инф. Телеинформа

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