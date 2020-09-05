Онлайн-кинотеатр Okko показывает коллекцию регионального кино

В мультимедийном сервисе Оkko появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В копилке кинокомпаний и продюсерских центров Республики Саха (Якутия) сегодня насчитываются десятки фильмов различных жанров. Кинокритики называют современное якутское кино феноменом, который продолжает развиваться и заявляет о себе, как в региональном прокате, так и на кинофестивалях различного уровня. Например, наградами Международного московского кинофестиваля удостоены фильмы Эдуарда Новикова «Царь-птица» (золотой приз «Святой Георгий», 2018 г.) и Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» (приз зрительских симпатий, 2019 г.). Популярностью кинозрителей Якутии пользуются и такие фильмы, как «Снайпер Саха», «Журавли над Ильменем», «Бэйбэрикээн» и другие картины.
Алексей Зезюлин, управляющий Якутским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:
— Впервые фильмы якутских кинопроизводителей появились в российском мультимедийном сервисе. Это уникальное событие не только для нашего отделения, но и для всех поклонников регионального кинематографа. Благодаря быстрой и слаженной работе с представителями компании «Сахафильм» Сбербанку удалось осуществить данный проект. Теперь многомиллионная аудитория сервиса Okko, входящего в экосистему Сбербанка, может прикоснуться к яркому, самобытному миру якутского кино.
Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment:
— За последние годы за якутским кино закрепилась слава своего рода интересного феномена, но сами картины были представлены по большей части на локальном уровне и, за исключением этнических кинофестивалей, не покидали пределов республики. Мы очень рады предоставить возможность представителям якутского кинематографа донести до широкой аудитории свои работы и уверены, что они найдут своего зрителя.
Мультимедийный сервис Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko – 17 млн человек.
Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса – порядка 70 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.
Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент. За 2019 год оборот Okko вырос на 76% и составил 4,4 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году – 2,5 млрд рублей). С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 41 млн пользователей.
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