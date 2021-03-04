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На севере Приангарья пройдут просветительские семинары по экологии для школьников
По инф. Телеинформа   
04 Марта 2021 г.
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Экологическое движение школьников Приангарья «Экокультура-2021», партнером которого стал Байкальский банк ПАО Сбербанк, организовало цикл просветительских мероприятий для учебных заведений ряда городов Иркутской области. Проект создан благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках тематических встреч для школьников Тайшета, Братска, Братского района, Усть-Кута будут проведены интерактивные занятия по темам «Ресурсы планеты», «Человек и животные», «Лес и климат», показ экороликов международного конкурса «Минута для будущего», а также состоятся мини-акции по обмену книгами, игрушками, канцелярией, конкурс «Экосумка».

Просветительский экотур стартовал с Тайшета, где 1 марта в  школе-интернат № 24 ОАО «РЖД» состоялся семинар «День планеты» и концерт певца, музыканта Бориса Голика. Учебное заведение является победителем областного конкурса среди учебных заведений по сбору вторсырья «Скажи мусору НЕТ»: преподаватели, учащиеся и их семьи с 15 октября по 31 декабря 2020 года собрали в переработку 5,9 тонн макулатуры.

3 марта семинары «День планеты» запланированы в Вихоревке, 4 марта – в учреждениях культуры и допобразования Братска, 5 марта – на базе школы № 2 в Усть-Куте. В Братском районе также состоится круглый стол «Перспективы участия гражданского общества, НКО в реализации экологических реформ, проектов в Братске, Братском районе».

– Сбербанк принял решение в 2021 году еще более активно работать в части реализации cтратегии ESG, которая направлена на формирование в обществе ответственного отношения к окружающей среде. И мы рады видеть, как идеи осознанного бережливого отношения к ресурсам природы формируются и находят отклик и у подрастающего поколения. Мы являемся партнерами движения школьников «Экокультура-2021» и, конечно, поддерживаем данный проект в стремлении расширять географию просветительских мероприятий. Сегодня «зерна правильных экопривычек» упали в северной части Иркутской области, а их «сеятелями» являются лидеры школьных проектов, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Главной идеей мероприятий является развитие у жителей Иркутской области личного бережного и ответственного отношения к окружающей среде. Цель  проекта – увеличение экосообщества Иркутской области и формирование у  школьников региона повседневных экопривычек.

Участники проекта «Экокультура-2021» мероприятия массового экологического просвещения, с продвижением идей ответственного экоповедения, в Иркутской области проводят с 2019 года, школьники и преподаватели региона на базе учебных заведений Приангарья развивают модельные экологически-ответственные территории.

По инф. Телеинформа

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