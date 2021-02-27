Мэр Иркутска вручил благодарность Сбербанку за развитие города

Управляющей Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлии Кальвиной вручена благодарность мэра Иркутска – за социальную ответственность, активное участие в жизни города и личный вклад в его развитие.
Как сообщает пресс-служба банка, церемония награждения состоялась в рамках мероприятия «Диалог «Бизнес – власть», во время встречи руководства администрации города – мэра Иркутска Руслана Болотова, вице-мэра города Дмитрия Ружникова, и о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Ивана Фоминых с иркутскими предпринимателями.
«Сегодня в этом зале собрались неравнодушные предприниматели Иркутска. Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете городу и горожанам. Многие из вас курируют советы ветеранов и социальные учреждения. Вы помогаете в проведении праздников, – общегородских, по районам и во дворах, – поблагодарил предпринимателей за сотрудничество глава города Руслан Болотов. – 2020 год был непростым для всех. Вы в этом отношении не стали исключением. Тем не менее, нашли время, силы, средства, чтобы помочь тем, кто нуждался. Это дорогого стоит».
Иркутское отделение Байкальского банка Сбербанка является активным участником проектов по благоустройству Иркутска. Одним из последних мероприятий стала установка парковых инсталляций на набережной реки Ангара, в Академгородке, у Мемориала памяти «Вечный огонь» и т.д. Банк является постоянным партнером благотворительных, культурных, просветительских, патриотических проектов Иркутска. Силами сотрудников Иркутского отделения Сбербанка в областном центре регулярно проводятся и акции по озеленению города.
Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк:
«Мы живем с Иркутском одной жизнью и нам важно поддерживать его самые ценные начинания. Это город, в котором живут особенные сибиряки, здесь своя, ни с чем не сравнимая, атмосфера и мы рады помогать Иркутску развиваться, становиться еще лучше».
Представители Байкальского банка Сбербанка наряду с другими участниками бизнес-мероприятия обсудили с главой города эффективность муниципально-частного партнерства в Иркутске, новые формы взаимодействия предпринимательства и власти. Говорили, в том числе, о комплексном подходе к развитию бренда Иркутска. На мероприятии был представлен фирменный стиль 360-летия областного центра, которое будет отмечаться в 2021 году.
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