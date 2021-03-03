Логотип Сбербанка вырезали изо льда на площадке фестиваля «Живи на Байкале»

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Ледовая скульптура в виде логотипа Сбера появилась на площадке фестиваля #Живи_на_Байкале. Банк выступил партнером мероприятия, которое в поселке Листвянка проходит традиционно с 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
На льду озера, в прибрежной зоне, с 27 февраля разворачивается серия культурно-массовых и спортивно-экологических зимних мероприятий. Главным украшением фестиваля являются ледовые фигуры, большой каток и развлекательные локации. Мероприятие ежегодно привлекает большое количество посетителей – жителей Иркутской области и туристов.
Все скульптуры фестиваля 2021 года сделаны иркутскими мастерами, посвящены Байкалу, а центром композиции является большая ледяная 3D-скульптура #Живи_на_Байкале. Логотип Сбербанка и яркий шар-иллюминация стали новым красочным элементом фестиваля.
– Байкальский банк уже несколько лет плотно занимается темой развития ответственного туризма на Байкале. Уникальное озеро, которым одарила наш регион природа, является точкой притяжения для туристического трафика и потенциалом для экономики региона. И, конечно, такие мероприятия, как фестиваль «Живи на Байкале», являются яркими проектами событийного туризма. Приятно, что ежегодно поток туристов в наш регион растет и зимний Байкал привлекает своей красотой не меньше, чем летний. Мы поддержали в этом году фестиваль ледовых скульптур и логотип СБЕРа вполне символично смотрится в его локациях, он напоминает всем о необходимости беречь красоту своего края и ценить уникальность Байкала, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
Целью ежегодного фестиваля «Живи на Байкале» является создание условий для зимнего активного отдыха на берегу озера. Площадка будет функционировать до 8 марта, 7 марта здесь состоится Церемония открытия Года Байкала с участием представителей власти Иркутской области. В связи с пандемией, церемония ограничится приветствиями гостей, выступлениями фигуристов и детского творческого коллектива, а также зажжением факела, сделанного из байкальского льда. Ожидается, что в открытии Года Байкала примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также известный хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.
По инф. Телеинформа
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