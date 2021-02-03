Лекции о финансовой грамотности для студентов прочтут ТОП-менеджеры Байкальского банка Сбербанка

Управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия Кальвина 3 февраля 2021 года проведет онлайн-встречу со студентами ИГУ и прочитает лекцию об основах работы с личными финансами и инвестировании.
Мероприятие приурочено к всероссийскому Дню студента, который в России отмечается 25 января, сообщает пресс-служба банка. Цикл лекций и вебинаров с участием руководителей Сбербанка и его территориальных отделений организован Сбером повсеместно по всем регионам России, проводится совместно с Ассоциацией по развитию финансовой грамотности населения в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях».
Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина:
– Наш территориальный банк с вузами Иркутска связывают давние тесные партнерские отношения, Сбер ежегодно проводит на территории региона Неделю финансовой грамотности и студенчество обязательно становится ее участником. Но, эти лекции будут особыми, потому что мы расскажем молодежи не только о том, как сберечь свои личные финансы, но и покажем, как их можно приумножать. Сейчас очень многие молодые люди интересуются брокерскими торгами, вариантами инвестирования и у нас есть на этот счет актуальная информация. На встрече мы рассмотрим принцип инвестирования в акции, ИГУ станет первой площадкой запланированных обучающих лекций.
Обучающие лекции для студенчества Приангарья Байкальский банк запланировал провести и в других вузах области, со студентами также встретится заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.
По инф. Телеинформа
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