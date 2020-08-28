Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через токены

Благодаря размещению на блокчейн-платформе Сбербанка решения S7 Airlines, агенты по продаже авиабилетов, имеющие счета в Сбербанке, смогут мгновенно производить расчеты с авиакомпанией через смарт-контракты. Взаиморасчеты будут происходить с помощью токенов: такое решение появилось в России впервые, сообщает пресс-служба банка.

Раньше для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что влекло дополнительные расходы, отвлекало человеческие ресурсы и занимало много времени. Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте.

В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчетном счете клиента необходимой суммы денег. Часть ИТ-инфраструктуры совместного решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.

– Инновационность S7 Airlines и наши давние партнерские отношения позволили нам вывести на рынок сервис, намного опережающий по своему функционалу существующие решения. Уникальность совместного проекта Сбербанка и S7 Airlines в том, что впервые в России расчеты на блокчейн-платформе будут происходить при помощи токенов, обеспеченных денежными средствами на счете клиента. Использование виртуальной расчетной единицы позволило Сбербанку решить целый ряд технических задач и создать универсальную платформу токенизации, в которой процесс выпуска токенов является лишь одним из многих возможных. При этом процесс «конвертации» носит скорее технический характер, может происходить бесшовно и незаметно для пользователя, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Также эту новость прокомментировал генеральный директор S7 TechLab Николай Муханов.

– Совместный проект со Сбербанком, над которым мы с коллегами проделали большую и продолжительную работу, показывает универсальность блокчейн-решения S7 Airlines. Мы реализовали не только интеграцию с блокчейн-платформой Сбербанка, но и подключение к уже действующему внутреннему продукту банка – Fintech API. Уверен, сотрудничество со Сбербанком позволит нам расширить число партнеров, работающих с S7 Airlines через блокчейн, в том числе и в других коммерческих отраслях, – отметил представитель S7.

По инф. Телеинформа

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