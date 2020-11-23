Два подростка-лихача на «Ладе» влетели в столб в Свирске

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД «Черемховский» выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.
Дорожный инцидент произошел 18 ноября около 18:30 в Свирске. Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», двигаясь улице Ленина со стороны Промышленного участка № 7 в направлении улицы Свердлова, не выбрал безопасной скорости и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части, наехал на дорожный знак и далее – на электроопору уличного освещения.
В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний водитель и пассажир авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.
Очередная утрата для поклонников знаковых латиноамериканских «мыльных опер» — скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которую российские зрители могли видеть в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».
В российской политике сложилась неоднозначная ситуация, которая в большей мере напоминает парадокс. Путин, вполне вероятно, хотел бы покинуть президентский пост, однако сделать этого не сможет. С таким заявлением выступил известный российский политик Леонид Гозман.
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
Сегодня Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, устанавливающих введение электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) и лекарства для лиц с ограниченными возможностями. Было принято два законопроекта - "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
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23 ноября 1763 года, Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Её председателем стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки, чтобы защитить население страны от оспы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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