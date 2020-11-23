Два подростка-лихача на «Ладе» влетели в столб в Свирске

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД «Черемховский» выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

Дорожный инцидент произошел 18 ноября около 18:30 в Свирске. Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», двигаясь улице Ленина со стороны Промышленного участка № 7 в направлении улицы Свердлова, не выбрал безопасной скорости и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части, наехал на дорожный знак и далее – на электроопору уличного освещения.

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний водитель и пассажир авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ещё по теме: Подросток не справился с управлением «Жигулей»: погибла 17-летняя девушка

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...