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Cтартовал заочный этап Международного детского конкурса Сбербанка по искусственному интеллекту
По инф. Телеинформа   
18 Февраля 2021 г.
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На платформе Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), стартовал заочный этап конкурса.

Как сообщает пресс-служба Сбера, в ходе состязаний с помощью технологий ИИ участникам предстоит решить задачи по распознаванию лиц и установлению причинно-следственных связей в предложении. Чтобы получить доступ к заданиям, необходимо пройти регистрацию на платформе конкурса.

Участники, успешно прошедшие квалификацию, объединятся в команды и будут решать более сложные задания от ведущих технологических компаний по 10 направлениям конкурса. Лучшие команды поборются за выход в финал, который состоится в Москве в конце 2021 года. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.

Также для зарегистрированных участников доступны подборки полезных материалов по искусственному интеллекту и обучающие курсы и запланированы вебинары с экспертами конкурса.

– Мы сделали наш международный конкурс максимально доступным для любого школьника, который интересуется технологиями искусственного интеллекта. Задания квалификационного этапа не требуют специальной подготовки или оборудования, но в то же время это отличная возможность получить новые знания об ИИ и подготовиться к более сложным кейсам от технологических компаний. Поэтому регистрируйтесь и пробуйте свои силы в решении задач на платформе, чтобы пройти в следующий этап. Мы приготовили для вас ещё много интересного, – отметила вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

Регистрация и возможность решить задания квалификационного этапа будут доступны на платформе конкурса до 1 июля 2021 года.

По инф. Телеинформа

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