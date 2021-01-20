Что нужно для достойной жизни на пенсии? НПФ Сбербанка провёл опрос среди россиян

НПФ Сбербанка выяснил, что россияне в возрасте 45-60 лет считают необходимым для достойной жизни на пенсии. Более чем для 90% респондентов приоритетами являются собственное жилье, качественная медицина, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом.
По мнению опрошенных, для всего этого в среднем по стране достаточно 45 600 рублей в месяц, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Собственная квартира или дом (98%), качественная медицина, в том числе платная (97%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможность заниматься спортом или другим хобби (96%), современная бытовая техника (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%) – вот перечень возможностей, которые большинство россиян хотят иметь на пенсии. Владение собственным автомобилем относят к обязательным уже только 77% опрошенных. А свободное время (34%) и помощь по дому (30%) в преклонном возрасте интересуют лишь треть респондентов.
Интересно, что в различных городах основные приоритеты распределяются неодинаково. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Кирове на первом месте находится не собственная квартира, как в среднем по стране, а качественная медицина (вероятно, жилищные проблемы в этих регионах стоят менее остро, чем в остальной России). А в Липецке, Перми и Хабаровске первое место в рейтинге пенсионных благ занимает качественное питание.
Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, в среднем по России, по оценкам респондентов НПФ Сбербанка, составляет 45 600 рублей. Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65 100 рублей в месяц, владивостокцы — в 57 100 рублей, петербуржцы – в 55 400 рублей, хабаровчане – в 52 400 рублей в месяц.
Выше, чем в среднем по стране, стоимость стандарта качества жизни оценивают также жители Красноярска (48 800 рублей в месяц), Иркутска (48 600 рублей), Екатеринбурга (48 100 рублей), Новосибирска (47 700 рублей), Новокузнецка (47 500 рублей), Тюмени (47 500 рублей), Уфы (47 000 рублей) и Перми (46 000 рублей). Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38 500 рублей в месяц. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38 600 рублей), Астрахани (38 800 рублей) и Пензы (39 900 рублей).
– Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жилье, медицинские услуги, качественное питание. Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов. Все эти блага россияне могут самостоятельно обеспечить себе к моменту завершения карьеры, если с 25-30 лет начнут откладывать на индивидуальный пенсионный план 3-5% от своего ежемесячного дохода, отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
Исследование проводилось в городах с населением более 500 000 человек. В ходе телефонных опросов респондентам задавали вопросы о составе благ, которые необходимы им для «нормальной» и «достойной» жизни на пенсии, а также о размере ежемесячного дохода на одного члена семьи, который позволяет получить доступ к такому набору благ. В каждом городе было опрошено не менее 400 человек в возрасте от 45 до 60 лет.
По инф. Телеинформа
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