Байкальский банк Сбербанка развивает социальное и экологическое направления

Байкальский банк Сбербанка заботится о людях и экологии – одно из приоритетных направлений его работы – это ESG (Environmental, social and corporate governance).

Как рассказала на встрече с журналистами новый управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина, это направление включает в себя решение социальных и экологических задач, объединение усилий людей, бизнеса и власти в этом направлении.

Одно из главных направлений для Сбербанка в этой области – помощь людям с ограниченными возможностями.

Для этого банк реализует специальный проект «Особенные решения», помощь всем клиентам, к которым требуется специальный подход для качественного обслуживания – люди с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, пожилые, родители с маленькими детьми, беременные женщины.

В рамках этого проекта в Байкальском банке 427 отделений из 529 уже оборудованы пандусами и кнопками вызова сотрудников. 234 офиса оборудованы тактильной напольной плиткой для слабовидящих, звуковым сопровождением вызова клиента на обслуживание и сурдопереводчиком, подключаемым через планшеты сотрудников. На кнопки устройств самообслуживания нанесен шрифт Брайля.

– Еще в прошлом году Сбер поставил себе задачу помочь клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить наши цифровые продукты, да и в целом повысить их финансовую грамотность, – говорит Юлия Кальвина. – Из этого родился образовательный проект #ФинансыДоступно. В его рамках Сбербанк сделал серию специальных видео-роликов для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видео-инструкции для людей с особенностями зрения, которые демонстрируют, как пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн с программой экранного доступа.

Кроме того, банк приобрел для обучения своих сотрудников, для развития их эмпатии и большего понимания при работе с особенными клиентами - костюм GERT, в котором можно ощутить многие нюансы физического состояния человека с ограниченными возможностями – проблемы зрения, слуха, двигательного аппарата и так далее.

– Сотрудники говорят, что после работы на таком специальном тренажере меняется отношение ко многому и действительно лучше начинаешь понимать разных людей, – говорит топ-менеджер Иркутского отделения Сбербанка. – Костюм GERT позволяет почувствовать всю тяжесть плохого зрения, слабого слуха, объясняет почему у «особенных» клиентов могут быть сложности с передвижением, как лучше работать с такими людьми. Все это делается с одной целью- создать настоящую доступную среду в банке, сделать все необходимое, чтобы клиенты имели равный доступ ко всем сервисам и услугам банка.

Еще одно важное для Байкальского банка Сбербанка направление стратегии ESG – решение экологических вопросов и реализация проектов, направленных на защиту окружающей среды.

Так, в Иркутском отделении банка, как и в других отделениях, осознанно отказываются от бумажных носителей, к минимуму сведено использование бумаги, на очереди – организация раздельного сбора мусора.

– Сейчас мы везде в своих офисах организуем раздельный сбор мусора, сотрудники ведут и сбор литиевых батареек для последующей утилизации. У нас уже ручки, сделанные из переработанной бумаги – отметила Юлия Кальвина. – Сотрудники банка активно участвуют в экологических акциях, например- по уборке мусора на Байкале.

Юлия Кальвина рассказала и о специальной программе т.н. «зеленого финансирования», Сбер сейчас готовит комплекс решений, которые смогут оказать значительное влияние на экологию в регионах:

– Разрабатывается так называемый экологический индекс, который мы будем высчитывать при кредитовании наших корпоративных клиентов. Будем смотреть, кто как влияет своим производством, деятельностью на экологию, и если предприятие активно внедряет в процесс своей деятельности высокий уровень переработки, снижает загрязнение окружающей среды, то банк будет давать такой компании или предпринимателю серьезную скидку на кредитование. Думаю, это станет хорошим стимулом для производственников к внедрению экологических программ. В тему льготного кредитования «зеленых» компаний мы должны зайти в этом году.

Еще одно важное направление работы иркутского отделения Сбербанка с – озеленение Иркутска. Банк намерен продолжать свои традиции по участию в проектах благоустройства областного центра Иркутской области, проведет акцию в рамках проекта «Посади дерево- спаси планете жизнь. Посадку деревьев Сбер в рамках общегородской акции запланировал провести в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска. Планируется озеленение под эгидой Сбера и в других районах, возможно, будет продолжение посадок деревьев в Кайской рощи, в планах возродить Вознесенский парк в районе пересечения улиц Трилиссера, Партизанской и Байкальской.

– Мы уже дарили нашим корпоративным клиентам сертификаты на их личное дерево, предложили присоединиться к нашим акциям или посадить дерево самостоятельно с семьей и прислать отчет. Идея очень понравилась партнерам, поддержка есть и большая. В мае на нашу акцию многие планируют прийти семьями и теперь у нас возникла идея собрать все бизнес- сообщество Иркутска и общими усилиями посадить какой-нибудь парк, – отметила Юлия Кальвина.

Продолжая рассказ о реальных проектах озвученной ESG- стратегии, руководитель Иркутского отделения Сбербанка представила и ряд социальных инициатив банка, реализованных в прошлом году. Это и участие в патриотическом проекте создания интерактивного музея, посвященного истории Великой Отечественной войны и танку «Т-34» в Иркутске, и открытие Мемориала памяти в поселке Большое Голоустное в Иркутском районе, и установка парковых инсталляций на набережной Ангары, у мемориала Вечный огонь,в Академгородке и на бульваре Постышева. Помнит Иркутск и «зеленые» проекты по высадке зеленых аллей на острове Юность, Синюшиной горе, и участие в работников Сбера в проекте «Фасадник».

По инф. Телеинформа

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