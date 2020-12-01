Акцией «Спасибо, что вы с нами» Сбербанк поддержал Международный день качества

Акцией «Спасибо, что вы с нами» Байкальский банк Сбербанка поддержал Международный день качества. В 140 дополнительных офисах банка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии с 12 по 30 ноября клиенты при обслуживании получали особый комплимент от Сбера – брендированный шоколад.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, основной целью акции стало выражение благодарности банка своим клиентам за сотрудничество и доверие.

Елена Иванова, исполнительный директор дивизиона «Особые решения»:

– Нам всегда важно настроение, с которым клиент приходит в Сбербанк для решения своих задач, важно и то, с каким настроением он покидает наш офис. Качество обслуживания всегда являлось и является приоритетом в работе банка. И этому направлению Сбер уделяет повышенное внимание всегда. Меняются и постоянно усовершенствуются наши офисы, сокращается время ожидания клиента при обращении в банк, создаются дополнительные атмосферные элементы для комфорта пребывания клиентов в операционных залах. Акция «Спасибо, что вы с нами» – один из них. Наш праздничный шоколад стал неким символом благодарности жителям регионов за сотрудничество. И мы рады, что у нас получилось порадовать людей, обменяться с ними еще одной теплой улыбкой, сказать «спасибо». Главной ценностью для Сбербанка всегда были люди, наши клиенты. А улыбка, добрый взгляд, хорошее настроение – это то, что делает будни позитивными.

В 2020 году Сбер в направлениях своей работы сделал особый акцент фокусировки не только на предоставлении лучших финансовых услуг для населения и бизнеса – онлайн и офлайн, но и на продвижение экосистемы банка. Во главе угла – развитие важных для жителей регионов РФ т. н. «частотных сервисов», тех, что на ежедневной основе нужны каждому человеку: доставка еды и продуктов, телемедицина, логистика посылок и отправлений, мобильная связь, такси, кино, музыка и так далее. В Иркутской области клиенты Сбера – частные лица и бизнес-компании – пользуются услугами более чем 50 сервисов экосистемы банка.

Качество предоставляемых услуг банка находит отражение и в модернизации офисов, обслуживающих население. Так, осенью 2020 года Сбер презентовал жителям России новый формат банковского офиса.В Москве,на Цветном бульваре открыт своеобразный прообраз будущих отделений Сбера. В таком офисе клиенты могут не просто снимать наличные, открывать вклады, получать консультацию или оформлять кредит, но и – осваивают новые технологии, могут работать на ноутбуке, проводить встречи, пить кофе, отправлять и получать посылки, покупать билеты в кино и многое другое. В этом и следующем году подобные офисы начнут появляться по всей стране.

По инф. Телеинформа

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