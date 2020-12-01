Акцией «Спасибо, что вы с нами» Сбербанк поддержал Международный день качества

Акцией «Спасибо, что вы с нами» Байкальский банк Сбербанка поддержал Международный день качества. В 140 дополнительных офисах банка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Якутии с 12 по 30 ноября клиенты при обслуживании получали особый комплимент от Сбера – брендированный шоколад.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, основной целью акции стало выражение благодарности банка своим клиентам за сотрудничество и доверие.
Елена Иванова, исполнительный директор дивизиона «Особые решения»:
– Нам всегда важно настроение, с которым клиент приходит в Сбербанк для решения своих задач, важно и то, с каким настроением он покидает наш офис. Качество обслуживания всегда являлось и является приоритетом в работе банка. И этому направлению Сбер уделяет повышенное внимание всегда. Меняются и постоянно усовершенствуются наши офисы, сокращается время ожидания клиента при обращении в банк, создаются дополнительные атмосферные элементы для комфорта пребывания клиентов в операционных залах. Акция «Спасибо, что вы с нами» – один из них. Наш праздничный шоколад стал неким символом благодарности жителям регионов за сотрудничество. И мы рады, что у нас получилось порадовать людей, обменяться с ними еще одной теплой улыбкой, сказать «спасибо». Главной ценностью для Сбербанка всегда были люди, наши клиенты. А улыбка, добрый взгляд, хорошее настроение – это то, что делает будни позитивными.
В 2020 году Сбер в направлениях своей работы сделал особый акцент фокусировки не только на предоставлении лучших финансовых услуг для населения и бизнеса – онлайн и офлайн, но и на продвижение экосистемы банка. Во главе угла – развитие важных для жителей регионов РФ т. н. «частотных сервисов», тех, что на ежедневной основе нужны каждому человеку: доставка еды и продуктов, телемедицина, логистика посылок и отправлений, мобильная связь, такси, кино, музыка и так далее. В Иркутской области клиенты Сбера – частные лица и бизнес-компании – пользуются услугами более чем 50 сервисов экосистемы банка.
Качество предоставляемых услуг банка находит отражение и в модернизации офисов, обслуживающих население. Так, осенью 2020 года Сбер презентовал жителям России новый формат банковского офиса.В Москве,на Цветном бульваре открыт своеобразный прообраз будущих отделений Сбера. В таком офисе клиенты могут не просто снимать наличные, открывать вклады, получать консультацию или оформлять кредит, но и – осваивают новые технологии, могут работать на ноутбуке, проводить встречи, пить кофе, отправлять и получать посылки, покупать билеты в кино и многое другое. В этом и следующем году подобные офисы начнут появляться по всей стране.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Умерла легенда советского цирка Дзерасса Туганова
Народная артистка РСФСР, легенда советского цирка Дзерасса Туганова умерла на 92-м году жизни в Москве. Некролог опубликован на сайте Росгосцирка. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.
-
Родительский онлайн эпохи «дистанционки»: как бы не поубивать друг-друга наяву!
Родительское обсуждение школьных тем в мессенджерах все чаще перерастает в разборки в реальной жизни. Не проще ли запретить «нездоровый» канал коммуникации?
-
Главного следователя ОМВД в Москве поймали при получении взятки
Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон задержана в Москве за коррупцию.
-
«Марш мудрости» против Лукашенко: силовики окружили огромную колонну пенсионеров
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
-
Дочь Заворотнюк бегала за Ди Каприо по Нью-Йорку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
-
Дом народов России привлекает молодежь к работе в сфере национальной политики
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
-
Так кто же устроил Ефремову «тюремный» банкет с гусем?
Роскошный ужин с гусем, фаршированным яблоками, устроил осужденному актеру Михаилу Ефремову в московском СИЗО «Водник» бывший владелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак.
-
Полицейские бросили мать с двумя маленькими детьми замерзать на трассе
Жительница Татарстана рассказала, что экипаж ГИБДД оставил ее и двух маленьких детей в автомобиле с открытым окном. (Абсолютно возмутительная история. Неправильно здесь поступили сотрудники ГИБДД - прим. МГ)
-
«Хватит Путина продлять!»: барнаульцы вышли на улицы с плакатами
В регионах России прошли акции против развала медицины. Указывая на проблемы в отечественном здравоохранении во время пандемии коронавируса, участники также критиковали федеральную власть за другие «антинародные» инициативы.
-
Ушедшую с поста министра иркутского минздрава заподозрили в афере с масками
В Иркутской области задержана бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева, недавно подавшая в отставку из-за скандала с контрафактными медицинскими масками. Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
-
Чем помочь внукам на дистанционке? Мотивацией!
Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова советует для мотивации детей и внуков к учебе переключать их на другие виды деятельности.
-
В России взялись за повышение качества ритуальных услуг
В России предлагают организовать приём заявок на похороны через государственные диспетчерские центры, чтобы избежать навязывания услуг похоронными агентами.
-
Пенсионерам Подмосковья новогодние ёлки доставят на дом
Пенсионерам Московской области, находящимся на самоизоляции, доставят елки к Новому году 1,5 тыс. волонтеров.
-
День в истории: вышел первый номер мужского журнала «Playboy»
1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy».
-
Дочь Влада Листьева рассказала о «войне за наследство» и угрозах после смерти отца
Весной нынешнего года исполнилось 25 лет со дня убийства известного российского телеведущего и первого гендиректора телеканала «ОРТ» Влада Листьева. Между тем разговоры об обстоятельствах гибели одного из самых популярных и успешных медиаменеджеров страны того времени не утихают до сих пор.
-
Минобрнауки перевело на дистанционку все вузы Москвы и Петербурга
Все вузы Москвы и Петербурга, городов, лидирующих по заболеваемости новым коронавирусом, переведены на дистанционное обучение.
-
Литва будет бесплатно выдавать визы белорусам, преследуемым режимом Лукашенко
Правительство Литвы в течение недели рассмотрит законопроект, по которому граждане Беларуси смогут рассчитывать на бесплатное предоставление визы в случае, если на Родине их ожидает политическое преследование.
-
«Некому мыть людей»: жители интерната для инвалидов в Северодвинске просят о помощи
В соцсетях появилась жалоба постояльцев интерната для пожилых и инвалидов в Северодвинске, которые жалуются на неприемлемые условия содержания.
-
«День матери» в нижегородском детдоме довел сироту до истерики
В одном из детских домов Нижнего Новгорода решили «воспитать семейные ценности» у детей, которые по разным причинам остались без родителей, и провели там День матери. В итоге у одного из детей случился нервный срыв. (Конечно же не у всех детей есть родители, социальное сиротство - это, к сожалению, очень распространенное явление, и дети с их тонкой и уязвимой психикой здесь точно ни в чем не виноваты.- прим. МГ)
-
Ксения Собчак не ходит в маске «из принципа»
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала свою фотографию без маски во время посещения постановки «Братья Карамазовы» в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.