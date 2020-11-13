2ГИС на Android Auto начал публичное бета-тестирование

2ГИС на Android Auto первым из российских навигаторов вышел в публичный бета-тест – прямо на экране авто можно находить нужные места, строить маршруты и ехать за рулем, меньше отвлекаясь от дороги. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В бета-версии приложение 2ГИС выходит с максимумом доступных функций, которые сейчас позволяет реализовать SDK Android Auto – поиск адресов и компаний офлайн в 2ГИС, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу.
– После релиза навигатора для Apple CarPlay мы стали получать отзывы пользователей с благодарностями за эту возможность: это окончательно убедило нас, что следующим шагом должна быть реализация 2ГИС для Android Auto. Первое письмо в Google мы написали год назад и через несколько месяцев переписок выяснили, что публичный SDK Android Auto для навигаторов все это время был в разработке. К апрелю попытки получить его увенчались успехом – мы одни из первых в мире, кто получил ранний доступ к нему, – отмечает продакт-менеджер сервиса транспорта в 2ГИС Александр Сырков.
Разработка первой версии Android Auto продолжалась несколько месяцев параллельно с основными задачами и пандемией, нагрянувшей в этот же момент. Во время тестирования команда разработки проехала несколько тысяч километров на автомобилях и тестовых эмуляторах, собранных на скорую руку дома и в офисе 2ГИС в новосибирском Академгородке. В итоге специалисты нашли и помогли Google исправить несколько критичных проблем в SDK.
– Получение доступа к Android Auto раньше остальных стало очень крутым событием. Но мы споткнулись обо все проблемы, которые могли, когда работаешь с ранней версией SDK. Мы тестировали и свое приложение, и сразу SDK Android Auto, и каждый раз находили новые проблемы, да и разница в 14 часов между офисами 2ГИС и Google накладывала отпечаток, – говорит Александр Сырков.
Разработчики 2ГИС продолжают общение с Google, в том числе чтобы в публичной версии SDK увидеть поддержку обработки кликов по объектам на карте и возможность двигать и приближать карту. Сейчас в платформе для управления картой доступны только кнопки управления зумом.
Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля, а после этого построить маршрут на экране автомагнитолы или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.
Воспользоваться приложением 2ГИС на Android Auto и присоединиться к бета-тестированию может любой пользователь: достаточно стать бета-тестером 2ГИС, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto. Удалять основное приложение 2ГИС с телефона не нужно.
По инф. Телеинформа
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