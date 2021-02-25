Сбер предлагает страховку «Защита от травм» по подписке

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке – программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки – один месяц.

Как сообщает пресс-служба банка, подписная модель – это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

– Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Все более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объем сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка – логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физлиц, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400, 500, 600, 800 тысяч или 1 млн рублей.

– В 2020 году более 24 тысяч клиентов Байкальского банка заключили договоры страхования от несчастного случая по программе «Защита от травм». Интерес жителей региона к этой программе постоянно растет, а возможность оформить подписку сделает страхование от несчастного случая еще более привлекательным. Воспользоваться защитой теперь можно именно тогда, когда это действительно необходимо, не переплачивая за другие периоды. В то же время остается и возможность заключить договор на год и обеспечить себя непрерывной страховой защитой, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

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