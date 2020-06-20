Опубликовано исследование киберугроз современности Сбербанка и BI.ZONE

18 июня 2020 года было опубликовано ежегодное аналитическое исследование «Threat Zone 2020: не дожидаясь бури», подготовленное экспертами Сбербанка и компании BI.ZONE.
Threat Zone 2020 – уже третий аналитический материал из серии ежегодных исследований киберугроз современности, сообщает пресс-служба Сбербанка. В 2018 году основной темой Threat Zone стали вызовы цифровизации. Прошлогоднее исследование было посвящено методам киберпреступников и наиболее популярным кибератакам. В этот раз центральной темой Threat Zone 2020 стали основные тенденции развития цифровых угроз и вызовов защиты организаций, возникших в том числе в результате кризиса из-за пандемии. Эксперты сравнивают уровни защищённости систем в конкретных отраслях и дают рекомендации для повышения устойчивости перед новейшими киберугрозами.
Полную версию исследования можно скачать здесь.
– 2020 год изменил жизнь сотен миллионов людей. Цифровизация ускоряется и риски растут –мы начинаем все больше зависеть от цифровых каналов связи, и шансы киберкризиса многократно возрастают. Поэтому наше третье исследование мы назвали “Не дожидаясь бури”. В нем мы анализируем тренды существующих и новых угроз, а также предлагаем читателям прикладные инструменты для оценки киберустойчивости бизнеса и рекомендации, как защитить себя и своих клиентов в новых условиях, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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