В Сбербанк Онлайн появился инвестиционный инструмент, который позволяет вложиться в акции российских компаний

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Сбер Управление Активами вывел в мобильное приложение СберБанк Онлайн стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции».
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции российских компаний, которые отвечают принципам ответственного инвестирования ESG.
– Ответственное инвестирование набирает популярность по всему миру. Так, в 2020 году общемировые вложения частных инвесторов в ESG-фонды достигли своего пика: в августе стоимость активов таких фондов превысила 100 млрд долларов. В России этот тренд еще только набирает обороты, но любой клиент СберБанк Онлайн уже имеет возможность внести свой вклад в улучшение экологии и снижение социального неравенства. Тем более что сделать это очень просто и выгодно – всего за пару кликов в смартфоне от 10 тысяч рублей без комиссий за вход и выход, – говорит вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.
С помощью стратегии клиенты могут вложиться в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance – экология, социальная ответственность, корпоративное управление), основанным на защите экологии, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам и правильном корпоративном управлении. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Для стратегии рассчитаны три возможных сценария доходности: позитивный, нейтральный и негативный. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +22,3% в рублях, позитивного – +39,8%, а негативного – +6,5%. Инвестирование осуществляется путем приобретения инвестиционных паев ПИФ под управлением Сбер Управление Активами.
Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню СберБанк Онлайн нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать раздел «Стратегии доверительного управления».
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