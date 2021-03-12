В Ангарске начал работать сервис доставки СберМаркет

Ангарск включен в географию работы сервиса экосистемы Сбера СберМаркета. Доставка продуктов и товаров для горожан началась с формирования заказов покупателей из торговой сети «Аллея». Позднее федеральный сервис планирует для Ангарска подключить и других ритейлеров.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, жители Ангарска могут приобретать товары первой необходимости онлайн, с доставкой до двери. Для заказа доступны не только продукты, но и другие товары из магазинов, включая детские товары, электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию – в общей сложности более 15 тысяч наименований.

Для того чтобы получить все необходимые товары с доставкой, жителям территорий присутствия сервиса СберМаркет нужно зайти на сайт или в приложение сервиса, затем ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и необходимые товары из каталога. Курьер СберМаркета доставит покупку до дверей в выбранный временной интервал с 10.00 до 22.00. Стоимость сборки и доставки заказа составляет 98 рублей за первый заказ, 158 рублей – за последующие. В период пандемии особой популярностью у клиентов СберМаркета пользуется опция бесконтактной доставки – курьер сервиса может оставить заказ у дверей, о доставке сообщает по телефону, а оплата собранного заказа товаров проводится картой онлайн.

– СберМаркет – один из наиболее динамично развивающихся сервисов экосистемы Сбербанка. Впервые в Иркутской области он заработал в январе 2020 года, а сегодня уже три города подключены к его возможностям. Жители Иркутска и Братска уже успели оценить все преимущества доставки продуктов и мы рады, что теперь и ангарчане включены в географию комфортных покупок, которые с заботой для них сформируют специалисты СберМаркета и доставят в указанные время и место, – комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

Сервис СберМаркет создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. СберМаркет доступен в 83 субъектах РФ в 150 городах России. Компания сотрудничает с более 60 торговыми сетями по всей стране.

По инф. Телеинформа

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