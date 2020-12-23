В 2,2 раза вырос за год кредитный портфель девелоперов-партнёров Байкальского банка Сбербанка

Прогнозы о том, что переход на эскроу-счета, призванные усилить защиту прав дольщиков, вызовет кризис на рынке жилищного строительства, более чем не оправдались. Напротив, продажи идут даже лучше, чем раньше. Об этом 18 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

На счета эскроу застройщики начали переходить в 2019 году, как того потребовало федеральное законодательства. Механизм проектного финансирования жилищного строительства преследует одну конечную цель – сделать невозможным появление новых обманутых дольщиков. Теперь деньги за квартиру девелопер получает не напрямую от покупателя, а через специальные счета в банках, где деньги депонируются после регистрации договора участия в долевом строительстве и до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Только после этого застройщик может получить эти средства.

В 2020 году процесс перехода на счета эскроу продолжился: все новостройки, которые начали возводиться нынче, строятся с использованием этого механизма, причём значительная часть застройщиков и дольщиков в качестве эскроу-агента выбирают именно Сбербанк. Ожидается, что к концу года партнёры Байкальского банка Сбербанка введут в эксплуатацию 109 тысяч квадратных метров жилых помещений, в стадии активного строительства – еще 22 жилых комплекса с общей полезной площадью 508 тысяч «квадратов».

– Не смотря на кризис, продажи во всех объектах идут сейчас значительно лучше плановых и застройщики имеют возможность экономить на процентной ставке по кредиту. То есть опасения, связанные с банкротствами и схлопыванием рынка строительства в связи с введением программы 214 ФЗ не оправдались, – говорит Оксана Лобова.

Её слова подтверждаются весьма внушительными цифрами: в регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка в 2020 году кредитный портфель застройщиков, которые являются партнёрами банка, вырос в 2,2 раза и составил 8 миллиардов рублей. Один из самых успешных кейсов этого года – жилой комплекс «BOTANICA» в посёлке Маркова Иркутского района. Застройщиком грандиозного ЖК выступает ФСК «Новый город», которой Сбер открыл кредитную линию на 3,6 миллиардов рублей. К финалу проекта, недалеко от Иркутска появятся 25 новостроек высотой от девяти до 17 этажей – на более чем полторы тысячи квартир.

– За 24 года существования компании мы не один раз работали со Сбербанком на разных площадках, при этом опыт работы на площадке ЖК «BOTANICA» достаточно уникален для нас и мы считаем, что проект уже на старте удался. Год непростой, но с самого начала пандемии мы понимали, что работать будем. На сегодня у нас строятся первая и четвёртая очереди, выходим на вторую очередь. Из того объёма, который у нас есть в продаже, раскуплено уже больше 70% квартир, – рассказала член совета директоров ФСК «Новый город» Галина Кузняная.

Сотрудничает Байкальский банк Сбербанка с разными застройщиками регионов по разным программам, в том числе по «Сельской ипотеке», которая предлагает гибкие условия для покупки жилья в пригороде. Дома при этом должны быть не более пяти этажей высотой. Также это всевозможные коттеджные посёлки с весьма востребованными ныне таунхаусами. «Сельская ипотека» выдаётся заёмщику под 3% на 25 лет с первоначальным взносом в размере 15% от общей суммы кредита и при стоимости недвижимости от 3 миллионов рублей. Кстати, ставку можно и понизить до 2,7%, если использовать сервис электронной регистрации.

Одним из источников успешного сотрудничества с компаниями строительной индустрии Байкальский банк в 2020 году называет еще и развитие своих дистанционных сервисов и услуг, которые сделали многоие рабочие моменты еще более комфортными. Так, специально для девелоперов банк запустил сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого компаниям в регионах можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы её прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Также клиентам было предложено дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости.

– Нам сейчас особенно важна скорость принятия решений, нам важно удобство сервисов, которыми мы пользуемся, нам важен «бесшовный» вариант получения сервисов и нам всегда важно качество наших услуг. А теперь во главу угла встал еще и вопрос безопасности здоровья наших клиентов и сотрудников. Это все в комплексе и лежит в основе эволюции Сбербанка. И всё, что происходило в процессах сотрудничества банка с региональным бизнесом в этом году, говорит о том, что меняться нужно быстрее других, меняться радикально, под запросы времени, – резюмировал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...