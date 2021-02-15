Юлия Кальвина – о Сбере, стремлении к новому, доверии и любви к Иркутску

Региональным СМИ представили нового управляющего Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлию Кальвину.

О ее назначении на этот пост стало известно в начале февраля. В команде Сбера Юлия Кальвина работает 12 лет. С 2012 по 2015 год она была заместителем управляющего Оренбургского отделения Сбербанка №8623. В августе 2015 года Юлию Кальвину перевели в Иркутск, в Байкальский банк Сбербанка на должность заместителя председателя Байкальского банка – руководителя блока «Розничный бизнес и сеть продаж».

Однако для нового управляющего, по ее словам, переезд в Иркутск не был таким уж радикальным решением, а сам город – чужим.

– Мой папа геолог, я прожила почти до 12 лет в Иркутской области, – рассказывает она. – Мы жили на севере региона в поселке Надеждинск, рядом с которым была геологическая экспедиция. Так что почти все детство я прожила на Крайнем Севере, потом мы жили в Иркутске – отец работал в Иркутскгеологии. Мы неоднократно переезжали – и, наконец, наша семья осела в Оренбурге. Так что не могу сказать, что я именно из Оренбурга – мне кажется, что в Иркутске я прожила больше всего. И поэтому, когда мне предложили позицию заместителя председателя с переездом в Иркутск, я сразу согласилась, потому что очень люблю этот город, Байкал, сибиряков. Еще одна причина, почему я с удовольствием приняла это предложение – то, что последнее время, в основном, работала с юридическими лицами, занималась проектным финансированием, розница составляла небольшую долю моей деятельности, и мне захотелось опять вернуться к клиентам, работать на территории.

Рассказывая о своем образовании, Юлия Кальвина говорит, что учится всю жизнь:

– Я учусь всю жизнь и планирую продолжить это – к счастью, сейчас есть огромные возможности для этого. В том числе и Сбербанк дает для этого множество онлайн-возможностей – можно, например, не только получать знания в формате офлайн, но и онлайн – слушать лекции самых известных профессоров со всего мира.

Изначально о Юлия Кальвина закончила Санкт-Петербургский Государственный университет по специальности «экономист-международник», потом – аспирантуру в Оренбурге по направлению «Нефтяная промышленность», отработала почти 10 лет в Оренбургском Государственном Университете на кафедре мировой экономики. Позже училась в London Business School по программе MBA, в Insead Business School.

– Сейчас я учусь на курсе цифровизации и программирования, – говорит топ-менеджер. – Мне кажется, в Сбере невозможно работать, если человек внутренне не адаптивен к изменениям – среда вытесняет таких людей. Так что, мы все заряжены на что-то новое, на развитие новых навыков, знаний, компетенций, на выполнение новых и интересных задач. В Сбербанке, подчеркивает Юлия Игоревна, все, от простого сотрудника до топ-руководителя, должны обладать необходимыми для комплексной работы навыками. Это и гибкость, и ориентированность на результат, и клиентоцентричность, и умение работать в команде, и корпоративная культура.

Сбербанк в послужном списке профессиональной карьеры Юлии Кальвиной фигурирует дважды. Когда-то она отработала там несколько лет по направлению проектного финансирования, потом ушла в другой коммерческий банк.

– А когда в Сбербанк пришел Герман Греф, я вернулась обратно, потому что банк изменился и мне хотелось здесь работать, – говорит она.

Новый управляющий также рассказала о том, какие задачи, прежде всего, видит на новой должности:

– В Иркутской области позиции Сбербанка очень сильные. И сейчас наша задача все это максимально сохранить и, конечно, расти в новых направлениях. При этом, в моем понимании, руководитель Иркутского отделения, в состав которого входят все структуры Сбера, работающие на территории Иркутской области – главный HR, ведь у нас большой коллектив – 2500 сотрудников, с ними со всеми нужно работать, развивать, делать еще более эффективными. Кроме того, руководитель ИГОСБ – это еще и главный GR-представитель на территории, в его компетенции и задачи входят коммуникации с администрацией региона, с муниципальными органами власти. И, конечно, это – главный клиентский менеджер по работе с крупнейшими структурами регионального бизнеса. Все эти направления в моей зоне ответственности, задача интересная, важная и многогранная. Она должна идти в согласно принципам стратегии ESG (Environmental, social and corporate governance), которая является основой в деятельности банка. Это и работа с экологическим, и с социальным направлениями. Это, мне кажется, мейнстрим сейчас в любом ответственном в бизнесе – его социальная направленность, забота о людях, нашей планете, о том, как интегрировать предпринимателей, общество, правительство вместе.

Помимо сугубо профессиональных качеств и задач, Юлия Кальвина отметила, к чему намерена стремиться на новом посту в более широком плане:

– Лично для меня еще важны честность, доверие, мне реально хочется изменить наш регион к лучшему. Мы все именно к этому идем, именно на это ориентированы многие программы Сбербанка. Например, проект по развитию южного побережья Байкала. Есть много интересных планов и идей по продвижению Иркутска среди туристов и так далее. И очень хочется, чтобы все воспринимали Сбер не только как банк, а еще и как организацию, которая ответственно подходит к бизнесу и тому, какой след от своей деятельности она оставляет в обществе.

Топ-менеджеру Иркутского отделения Сбербанка предстоит работать и над реализацией задачи по дальнейшему развитию экосистемы Сбера на территории Приангарья. Одним из ее новых направлений станет проект СБЕР ЕАПТЕКА, которая будет заниматься дистанционной доставкой лекарств в регион.

– Для того, чтобы этот сервис начал работать в области, здесь нужно создать его логистический центр и моя задача найти для этого хороший хаб, – говорит Юлия Кальвина. – Это, действительно, большой и важный проект, в отношении которого все в регионе очень положительно настроены, ведь в итоге Иркутская область получит большой стратегический запас нужных для людей лекарственных препаратов. После того, как мы столкнулись с тем, что во время пандемии с полок аптек исчезали лекарства, значение этого проекта очевидно, он поможет создать стратегический запас, а еще, возможно, это позволит удержать низкие цены на лекарства в регионе.

По инф. Телеинформа

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