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Транзакционные сервисы Сбербанка вновь признали лучшими
|По инф. Телеинформа
|05 Декабря 2020 г.
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По результатам опроса британского издания Euromoney, Сбербанк второй год подряд признаётся лидером рынка Cash Management в России.
Cash Management Survey — опрос от британского финансового издания Euromoney по управлению денежными средствами проводился в 19-й раз по базе 30 тысяч ведущих управляющих денежными средствами, казначеев и финансовых организаций по всему миру, сообщает пресс-служба банка.
– Очень приятно, что второй год подряд транзакционные сервисы банка получают высокую оценку экспертов рынка. Это говорит о том, что мы предоставляем нашим клиентам стабильное качество услуг, меняемся и не останавливаемся на достигнутом. Деятельность номинантов оценивается не только по эффективности сервисов, но и по значимости нововведений, – говорит директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.
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