Традиционную ярмарку недвижимости провёл в Иркутске Сбербанк

В Иркутске 5 декабря состоялась традиционная ярмарка недвижимости. Компании-застройщики и агентства недвижимости представили жителям Иркутской области актуальные предложения по новостройкам региона. Организатором выставки «Зимняя коллекция недвижимости» выступил Байкальский банк Сбербанка, впервые мероприятие такого формата проводилось дистанционно, на платформе ZOOM.

Как сообщает пресс-служба банка, онлайн-презентация прошла успешно, виртуальными посетителями ярмарки стали более 100 человек, в том числе жители городов Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Вихоревка, Тайшет, поселка Усть-Орда и др. В течение четырех часов работы выставки недвижимости ее участники посещали дистанционные павильоны 15 компаний: «Хрустальный парк», «ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Профитстрой», «Атлант-2», «Гранд-Строй»,«ТРУД-БАЙКАЛ», «УКС города Иркутска», «Жилстрой», «Пересвет», «М-Строй», «Пан-Медиа», «Старт Инвест», «Мобиклин», «КСИ-Строй», «Стройэконом», а также агентств недвижимости - «Перспектива 24-Ангарск» и «Этажи-Инвест».

– Ярмарка недвижимости-2020 оправдала наши ожидания. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, застройщики и риелторы г. Иркутска успешно провели консультации для клиентов по новостройкам Иркутска, Иркутского района, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. И как раз возможность участия в ярмарке дистанционно оказалась очень востребованной для жителей региона, которые в силу географической удаленности, ранее не могли посещать подобные мероприятия в Иркутске. Для презентаций мы организовали специальные т.н. сессионные комнаты на платформе ZOOM и таким образом, жители Иркутской области смогли посмотреть недвижимость, получить необходимые консультации и по новостройкам, и по готовому жилью, – отметила директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка Татьяна Чувайлова.

Для жителей Иркутской области на ярмарке «Зимняя коллекция недвижимости 2020» Сбер и партнеры представили презентации объектов недвижимости от ведущих застройщиков региона; провели подбор и бронирование квартир; организовали консультирование по действующим кредитным программам; предоставили пошаговую информацию-инструкцию по оформлению дистанционных заявок на ипотеку.

По инф. Телеинформа

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