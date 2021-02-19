Свою ESG-стратегию Сбер представил на сессии Московской Биржи

Старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова приняла участие в практической сессии Московской Биржи «Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций России: практические аспекты ответственного инвестирования». Топ-менеджер, отвечающий за ESG-трансформацию Сбера, рассказала о международной практике реализации ESG-критериев в банковской деятельности и об основных инициативах Сбера в этой области.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, Татьяна Завьялова отметила, что перед планетой сейчас стоит целый ряд вызовов, связанных с изменением климата и углублением социальных проблем. Отвечая на них, мир движется к углеродной нейтральности и реформам в социальной сфере. Перераспределение финансовых ресурсов происходит в пользу компаний с ESG-политиками, а в различных секторах экономики внедряются умные и ресурсосберегающие технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Соответственно, меняются и правила ведения бизнеса, который должен учитывать как ESG-риски, так и ESG-возможности.

В 2020 году Сбер начал собственную ESG-трансформацию и утвердил ESG-стратегию, ставшую неотъемлемой частью стратегии развития компании до 2023 года. Были обозначены следующие ключевые направления работы.

В области «Е»: минимизация собственного влияния на окружающую среду, содействие распространению более «зелёных» бизнес-моделей и технологий, переходу к низкоуглеродной экономике.

В области «S»: развитие сотрудников, комфортные и достойные условия труда, инклюзивность, препятствие проявлению любых видов дискриминации, развитие новых моделей образования и повышение финансовой грамотности.

В области «G»: повышение качества и прозрачности систем управления, поддержание тесных взаимодействий с заинтересованными сторонами, выстраивание системы управления ESG-рисками, интеграция аспектов и принципов ESG в управление на всех уровнях.

Сейчас в Сбере действует 30 рабочих групп по основным направлениям ESG-стратегии, реализуется около 150 программ и 1000 региональных инициатив, рассказала Татьяна Завьялова. Среди них – переработка банковских карт с истекшим сроком действия, раздельный сбор и утилизация отходов, безбумажность и энергоэффективность, в том числе повышение доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Социальная составляющая стратегии – это создание физической и цифровой доступной среды для всех категорий клиентов, а также содействие системе здравоохранения, особенно в части борьбы с COVID-19 (например, Сбер разработал нейросеть, определяющую степень поражения лёгких по снимкам КТ). Проводить эту трансформацию Сберу помогает выстраиваемая на всех уровнях организации система ESG-управления.

Особенно важным для Сбера, как финансовой организации, является развитие ESG-финансирования. Речь идёт о кредитовании «зелёных» проектов (например, строительство солнечных и ветряных электростанций), развитии системы управления ESG-рисками, об улучшении элементов стресс-тестирования, о ESG-скоринге кредитного портфеля, содействии рынку «зелёного» долгового финансирования, об обсуждении страхования экологических рисков. Сбер не просто трансформируется сам, но и консультирует корпоративных клиентов по вопросам управления экологическими и социальными рисками и факторами, а также запускает новые инвестиционные продукты на основе акций компаний, следующих практикам устойчивого развития. Кроме того, Сбер разрабатывает программу экопросвещения для клиентов, аналогичную по масштабам своей инициативе по повышению финансовой грамотности.

– Интеграция ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных решений – это уже свершившийся факт. Переход от ориентации на краткосрочное извлечение прибыли к моделям бизнеса, учитывающим долгосрочные экологические, социальные и экономические последствия, – это ключевое направление трансформации, которое определяет новые правила ведения бизнеса и основное содержание «экономического перехода» нашего времени. И, учитывая скорость изменений, я думаю, что темп этой трансформации будет только усиливаться, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

В ходе сессии на Московской Бирже выступили представители эмитентов, банков, управляющих компаний, рейтинговых и информационно-аналитических агентств. Также были подведены итоги 2020 года и обсуждены тренды развития «зелёного» сегмента финансового рынка в России.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...