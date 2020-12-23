Сервисы СберЗдоровье и «Проверка контрагентов» – самые популярные среди бизнес-клиентов Приангарья и Забайкалького края

СберЗдоровье и «Проверка контрагентов» – самые популярные сервисы в 2020 году среди бизнес-клиентов Байкальского банка Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка в 2020 году предоставил для работы регионального бизнеса 19 сервисов своей экосистемы. Наиболее востребованными стали телемедицина от приложения СберЗдоровье и сервис компании Корус Консалтинг СНГ «Проверка контрагентов». Об этом 18 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам год рассказала заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова.

Сейчас предоставление финансовых услуг для клиентов – это значительная, но далеко не единственная часть работы банковского сектора Сбера. Чтобы оставаться высоко-конкурентным на рынке, банк ежегодно расширяет спектр предложений для своих клиентов. Все больше сервисов экосистемы Сбера становятся доступными и для бизнеса регионов, расширяют специально для него линейки своих продуктов. В этом контексте Байкальский банк Сбербанка к концу 2020 года предоставил своим бизнес-партнёрам возможность пользоваться решениями для бухгалтерии, логистики, юридического сопровождения, HR-среды, товароучета, запуска и продвижения бизнеса в интернете и многое другое.

Одним из самых востребованным стал сервис телемедицины СберЗдоровье. Эта услуга, когда можно онлайн, в дистанционном формате обратиться к доктору без лишних очередей, стала особенно популярной на фоне пандемии коронавируса и сложностей с записью на личный приём к врачу, в том числе к узким специалистам. Компании и организации все чаще стали проявлять к сервису и свой корпоративный интерес, подключают к пакету телемедицинских услуг своих сотрудников. Всего в этом году бизнес-партнёры Байкальского банка Сбербанка оформили более 8,3 тысяч сертификатов СберЗдоровья.

Этот же сервис Сбер внедряет в партнёрстве не только с бизнес-средой, но и сотрудничая с органами власти регионов. Сейчас, как рассказал директор управления организации продаж РГС Байкальского банка Сбербанка Андрей Куликов, во всех четырёх регионах присутствия тербанка – Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии и Якутии – тестируется этот продукт.

– «Пилоты» по использованию телемедицины проводятся в двух направлениях: контроль состояния здоровья пациентов с COVID-19 и мониторинг состояния здоровья хронических больных. Для пациентов с хроническими заболеваниями это вдвойне важно, поскольку сейчас они находятся в группе риска в условиях пандемии, – говорит Андрей Куликов. – Продукты СберЗдоровья позволяют вести наблюдение за пациентами без посещения ими лечебных учреждений, что снижает текущую высокую нагрузку на врачей. Уже можно сказать, что использование этой технологии реально помогает спасти жизни людей.

Вторым по уровню востребованности среди коммерсантов в 2020 году стал еще один продукт экосистемы Сбера – сервис проверки контрагентов , который позволяет комплексно и абсолютно легально оценить благонадёжность потенциальных партнёров. Особенно это актуально в случае, когда предприниматель собирается развивать своё дело с бизнесменами из другого региона. Большая база данных, которая есть в распоряжении банка, позволяет оценить все вероятные риски в сделках с новыми партнёрами и контрагентами. С начала 2020 года Байкальский банк Сбербанка подключил к такому сервису уже 2 тысячи 580 клиентов.

Относительно недавно Сбер предложил бизнесу байкальских регионов и совершенно новые продукты, которые, впрочем, очень быстро завоевывают свою аудиторию. Это и «Юрист для бизнеса», и сотовый оператор «СберМобайл», и курьерская служба «СберЛогистика», а также ряд других продуктов. На обслуживании у дочерней компании Сбера «СберРешения» – уже более полутора тысяч клиентов, причём совершенно разных сегментов, в том числе и госсектора.

– Для наших клиентов мы смогли оперативно предложить и необходимые антикризисные продукты, которые помогали им в работе, начиная с рекомендаций по переходу в онлайн-режим, подключению клиентов к электронному документообороту, аутсорсингу бухгалтерских, кадровых решений до проработки готовых стратегий по выходу из кризиса. Удивительно, но наиболее популярными и востребованными решениями оказались предложения нашей экосистемы в сфере аутсорсинга бизнес-процессов – бухгалтерского и финансового учёта, кадрового и воинского учёта, налогового и юридического консультирования. Команда Сбера и наша дочерняя компания СберРешения имеет большой опыт в предоставлении подобных услуг. И в этом году, когда региональному бизнесу приходилось работать в новых условиях наши банковские и небанковские инструменты становились надежными помощниками»,– говорит Оксана Лобова.

По инф. Телеинформа

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