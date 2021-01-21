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Сервисами управления личными финансами Сбербанка ежемесячно пользуются 17 миллионов человек
Михаил Сеурко   
21 Января 2021 г.
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Сервисами управления личными финансами (personal financial management, PFM) в мобильном приложении СберБанк Онлайн в 2020 году пользовались в среднем 14 млн клиентов ежемесячно. В декабре эта цифра достигла 17 млн, что в 1,3 раза больше, чем в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

В PFM входит шесть сервисов:

  • «Анализ финансов» (показывает клиентам аналитику по расходам и зачислениям по картам, а также рассчитывает прогноз на следующий месяц);
  • «Ваш бюджет» (позволяет взять расходы под контроль и начать откладывать);
  • «Цели» (позволяет накопить на путешествие, обучение, крупную покупку или отложить средства в конверт);
  • Копилка» (позволяет автоматизировать процесс накопления);
  • «Всего средств» (даёт возможность оценить свой капитал, посмотреть историю, как он был сформирован, и открыть новый продукт);
  • «Витрина инвестиций» (позволяет покупать различные инвестиционные продукты онлайн).

Самые популярные сервисы PFM:

  • «Анализ финансов» – число пользователей достигло 11,5 млн человек;
  • «Ваш бюджет» – 4,7 млн человек;
  • «Всего средств» – 4,3 млн человек.

– Сервисы персонального финансового планирования – отличные помощники в вопросах управления личными финансами, и число их пользователей стремительно растёт. В прошлом году Сбербанк получил статус инвестиционного советника, и уже в первом полугодии 2021 года мы начнём давать клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации, исходя из их инвестиционного профиля, – прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Развитием сервисов персонального финансового планирования в Сбере занимается блок «Управление благосостоянием». Онлайн-сервисы в СберБанк Онлайн помогают эффективно управлять капиталом с учётом риск-профиля и финансовых целей клиентов.

По инф. Телеинформа

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