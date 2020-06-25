СберЛогистика расширила своё присутствие до 50 регионов страны

СберЛогистика продолжает развивать собственную инфраструктуру в российских регионах. Компания открыла подразделения в 8 областных городах: Калининграде, Кирове, Курске, Новороссийске, Магнитогорске, Туле, Саранске и Чебоксарах. Всего с начала года СберЛогистика запустила 31 филиал, расширив географию своего присутствия до 50 регионов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В зону ответственности региональных подразделений входит полный спектр логистических операций от первой до последней мили, развитие собственных курьерских сетей, обслуживающих доставку до двери получателей в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также в постаматы и пункты выдачи посылок, которые запускаются на базе отделений Сбербанка.

Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистики:

– Пандемия в значительной степени ускорила наше развитие, мы опережающими темпами расширяли инфраструктуру в регионах, чтобы предоставить получателям и отправителям надежную и безопасную бесконтактную курьерскую доставку. При кратном увеличении спроса на курьерские услуги нам удалось сохранить качество сервиса на уровне 97%. Сейчас наша основная задача — не снижая темпы, открыть новые подразделения еще в 32 областных центрах для создания собственной инфраструктуры на всей территории страны.

По инф. Телеинформа

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