СберИндекс: в России заметно выросли траты на отели

Аналитики СберИндекса сообщают, что начало месяца ознаменовано ускорением роста потребительских расходов. С 1 по 7 марта потребительские траты увеличились на 4,2% г/г после 2,3% г/г неделей ранее. Об этом пишет пресс-служба Сбербанка.
Основной вклад внесли продовольственный сегмент (+7,1% г/г) и сектор услуг (-8,0% г/г против -11,7% г/г неделей ранее).
В услугах падение относительно сопоставимого периода прошлого года в ближайшие недели исчезнет из-за благоприятного эффекта базы. Чтобы отслеживать истинное состояние дел в данном секторе, аналитики СберИндекса добавили индикатор отклонения от тренда, то есть условно «нормального» номинального уровня, где должны были бы находиться траты, если бы не пандемийный провал. Отклонение от этого потенциального значения несколько сильнее (-11,8%), однако за прошедшую неделю и оно «подтянулось» на 3 п.п. Это означает, что в сервисной части экономики действительно происходит улучшение.
Количество активных бизнесов также указывает на более благоприятную ситуацию с потребителем. Число точек в целом на 6,3% выше, чем в прошлом году, а наибольший прирост за неделю обеспечил именно сектор услуг (+10,1% г/г).
Кроме того, аналитики СберИндекса разделили категорию «Отели» на категории «Отели в России» и «Отели за рубежом», поскольку расхождение трендов по двум этим направлениям существенное. Динамика трат на гостиницы внутри страны с начала года стала положительной (в период 1-7 марта прирост составил +7,0% г/г), в то время как расходы за границей остаются значительно ниже допандемических уровней (-88,5% г/г по итогам недели).
По инф. Телеинформа
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