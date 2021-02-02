СберИндекс: в Москве снятие ограничений не повлияло на поведение потребителей

Смягчение ограничений в Москве, которое затронуло в первую очередь общепит, заявили аналитики СберИндекса, ещё не успело повлиять на потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Траты в ресторанах и барах в столице подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23% относительно уровней 2020 года.
На прошедшей неделе особенно заметно стало влияние снятия ограничений в отношении музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Расходы в этом сегменте за неделю возросли почти на четверть. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18–24 января, а в музеях и на выставках – на 20%.
В целом с 25 по 31 января аналитики СберИндекса зафиксировали улучшения в динамике потребительских расходов россиян. Темпы роста составили +2,8% г/г. Благодаря оживлению покупателей во второй половине месяца за весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9% г/г. Впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд.
Улучшение последней недели вопреки интуиции было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г). Сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (-16,0% г/г).
Аналитики всё ещё ожидают появления дополнительного спроса в сервисных категориях. Смягчение коронавирусных ограничений продолжается и способно добавить порядка 2 п.п. к спросу домохозяйств.
Количество активных торговых точек продолжает плавно увеличиваться и сейчас на 4,2% выше уровней прошлого февраля.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Красноярцы пожаловались на отравление холодной водой из-под крана
Жильцы нескольких многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска заявили об отравлении холодной водой, которую пили из-под крана. После этого заявления прокуратура начала проверку.
-
Дважды оскандалившаяся чиновница хочет отправить требующую перемен молодежь в армию
Директор ульяновского казенного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева потребовала исключать из вузов студентов, которые принимают участие в протестных акциях, отправлять «требующих перемен» молодых людей в армию, а девушек — на принудительные работы.
-
В Челябинске обнаружили «краснокнижную» утку-мандаринку
В Центральном районе Челябинска пешеходы заметили утку с очень яркой окраской. Как выяснилось, на Южном Урале зимует «краснокнижная» утка-мандаринка, обычным ареалом обитания которых считается Восточная Азия.
-
Культура онлайн: вспомним советскую моду середины прошлого века?
Сегодняшняя прогулка по культурному Интернету вновь вернёт нас в 50-е годы прошлого века. Готовы окунуться в давно ушедшую моду советской эпохи?
-
Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
-
Отдых в Судаке: советы бывалых туристов
Судак отлично подходит для идеального отдыха в Крыму. Этот курорт сравним с всемирно известной Ялтой, несмотря на явное различие указанных городов. Судак, как и Ялта, пользуется огромным успехом у отдыхающих. Живописные пейзажи, оздоровительный климат, воздух с ароматом горных трав, теплое море с замечательными пляжами способствуют эффективному улучшению здоровья. Кроме того, город имеет достойные восхищения историю и архитектуру. Здесь находятся прекрасные санатории, лагеря для детского отдыха с лечебной программой.
-
В Крыму посещение заповедников стало платным с 1 февраля
С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.
-
«Мы её ещё увидим и услышим»: внук Эдиты Пьехи прокомментировал её слова об уходе со сцены
Певец Стас Пьеха прокомментировал заявление своей 83-летней бабушки, актрисы и прославленной певицы Эдиты Пьехи, порассуждавшей об уходе со сцены.
-
Индексация пенсий для работающих пенсионеров: мозговой штурм продолжается
Правительство России подготовило предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в в пресс-службе кабмина.
-
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз
Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала взыскать компенсацию морального вреда с больницы имени Гринберга за дефекты оказания медицинской помощи.
-
Путин задумался о создании внутреннего аналога ЕСПЧ
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
-
Эксперты о преемниках Путина: в их числе может быть и Медведев
Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
-
Патриарх Кирилл считает, что СМИ плохо влияют на подрастающее поколение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
-
ООН призвала к справедливому суду над историком Дмитриевым
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
-
Безответственная хозяйка: неужели Светлана Разина выбросила своих собак на улицу?
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
-
Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
-
Что добавляют в «Докторскую» колбасу ради удержания цены
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
-
В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея
В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея, сообщила его администрация в Facebook. Музей не принимает посетителей с 1 февраля.
-
Гузель Яхина выпустит новый исторический роман о Поволжье
Гузель Яхина в марте опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».
-
2 февраля в стране отмечают День победы в Сталинградской битве
2 февраля в стране отмечают день воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).