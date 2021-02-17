СберИндекс: в феврале выросли потребительские расходы россиян

Аналитики СберИндекса сообщают, что по сравнению с тем же периодом прошлого года потребительские расходы россиян на прошедшей неделе выросли на 1,8% г/г. С 8 по 14 февраля спрос домохозяйств остается вблизи максимальных с начала пандемии уровней.ф
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, с середины января, то есть после «длинных праздников», изменений в структуре расходов с каждой неделей становится меньше. Непродовольственная розница, включая онлайн-сегмент, продолжает расти темпами, близкими к двузначным (+8,6% г/г).
Спрос в секторе услуг стагнирует (–16,6% г/г). По всей видимости, можно говорить об устойчивом изменении потребительского поведения как результате пандемии.
Количество активных торговых точек также стабилизировалось. Как и неделей раньше, оно на 4,6% выше уровней прошлого февраля.
Категория «Контрактные услуги» – по-прежнему самая растущая среди трат россиян с 8 по 14 февраля (+39,8% г/г), на втором и третьем местах в «зеленой зоне» – расходы на компьютеры и программное обеспечение (+22,6 г/г), а также одежду и обувь (+22,1% г/г). Хотя траты на авиабилеты – в «красной зоне» (–57,6% г/г), с 1 по 7 февраля падение было значительно глубже, таким образом в этой категории недельный рост составил 17,7 п.п. Категория «Ювелирные изделия» показала динамику +10,1% г/г на неделе, закончившейся Днем всех влюбленных, а еще неделей ранее ее «результат» был лишь +0,2% г/г.
По инф. Телеинформа
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