СберИндекс: россияне всё чаще предпочитают покупать в онлайн-магазинах

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Аналитики СберИндекса склонны полагать, что так называемая «черная пятница», которая пройдет 27 ноября, окажется достаточно слабой. К этим выводам они пришли, проанализировав подавленную динамику потребительских расходов с 16 по 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, изменение составило -9,0% г/г (год к году) после снижения на 7,7% г/г неделей ранее.
Индекс потребительской активности, рассчитываемый на SberIndex.ru, находится ниже 70 пунктов (69 п.). Потребитель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях.
Некоторое ухудшение на прошлой неделе аналитики наблюдали в непродовольственной рознице (-4,8% г/г). Нормализуется динамика в категории «Бытовая техника и электроника» (+8,7% г/г после двузначных темпов роста с начала мая, за исключением одной недели). Возможно, подходит к концу массовое обновление домашнего технологического парка потребителей.
На 8,4% г/г падают продажи в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» на фоне пандемического ухода покупателей из офлайн-розницы.
По инф. Телеинформа
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