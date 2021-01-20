СберИндекс: расходы россиян на услуге приблизились к максимуму после начала пандемии

Аналитики СберИндекса выяснили, что с 11 по 17 января динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне прошлого года (+%0,1 г/г). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Рост в товарной рознице сдержанный: продукты +2,6% г/г, непродовольственный сегмент +3,6% г/г. Потребители, допускают аналитики, сделали основные покупки неделей ранее. Сдерживающими факторами также могли стать погодные условия.

Расходы в секторе услуг при этом близки к посткризисным максимумам. Темпы падения сократились до -14,4% г/г. До наступления второй волны лучший результат был зафиксирован в сентябре (-13,0% г/г).

По мнению аналитиков СберИндекса, в целом покупатели еще не полностью восстановились после праздников; индекс потребительской активности остается на уровне 61 пункта.

По инф. Телеинформа

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