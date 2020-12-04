Дочерняя компания Сбербанка СберФакторинг подвела предварительные итоги работы в 2020 году.

За 11 месяцев года профинансировано более 1 млн поставок компаний реального сектора экономики на 600 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

Успехи СберФакторинга – а прирост объемов бизнеса компании составил 25% по сравнению с прошлым годом – основаны на цифровой трансформации компании и запуске инновационных продуктов. Сегодня 95% факторинговых операций проходит через электронный документооборот, и весь клиентский путь осуществляется в диджитал. В личном кабинете платформы СберФакторинг Онлайн наши клиенты оформляют заявки, загружают и подписывают документы, управляют дебиторской задолженностью. Все эти опции особенно актуальны в пандемию коронавируса, – говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

Цифровой факторинг

Цифровая платформа СберФакторинг Онлайн даёт клиенту доступ к быстрому финансированию. Параметры можно настроить под себя — выбрать любую поставку, дату, сумму и покупателя для передачи реестра поставок на финансирование. Данные по поставкам, подтверждённые покупателем, автоматически загружаются в личный кабинет, что сокращает время предоставления финансирования до одного часа (с момента загрузки поставщиком реестра поставок на онлайн-платформу). Доступны оперативные дашборды по состоянию дебиторской задолженности.

Готовые решения за 7 часов

Упрощённая процедура принятия решения по сделкам, когда решение принимается всего за 7 часов, доступна поставщикам в рамках партнёрства СберФакторинга с крупнейшими компаниями: федеральными торговыми сетями, предприятиями пищевой промышленности, металлургии и нефтегазового сектора. В планах — принятие решений по сделкам онлайн.

СберФакторинг обеспечивает:

• административное управление дебиторской задолженностью (сервис сбора платежей для поставщиков);

• финансирование кредиторской задолженности крупнейших покупателей (премиальный агентский факторинг);

• финансирование экспортных и импортных поставок (международный факторинг).

СберФакторинг — один из крупнейших российских факторов. С 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны поставщикам и покупателям в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок компания реализует сделки международного факторинга.

Важным направлением деятельности компании является развитие интегрированных сервисов и собственной платформы СберФакторинг Онлайн. Платформа обеспечивает полностью бесконтактный путь реализации сделки: от заявки на факторинг до финансирования и мониторинга клиентом статусов по поставкам.

Компания участвует в развитии финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства. Является членом крупнейшей международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI), объединяющей ведущие факторинговые компании по всему миру, что даёт возможность российским экспортёрам поставлять продукцию более чем в 90 стран мира.

СберФакторинг является 100% дочерней компанией ПАО Сбербанк и входит в экосистему Сбера.

По инф. Телеинформа

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