Сбербанк запустил сервис удаленного открытия аккредитива в СберБанк Онлайн для сделок между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Теперь оплатить покупку жилья можно полностью онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Схема проста: партнер Сбербанка – агентство недвижимости или риелтор – передает параметры сделки в банк по защищенным электронным каналам связи. После этого банк создает заявление на аккредитив, которое отражается в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Клиенту остается войти в приложение, ознакомиться с условиями и подтвердить открытие аккредитива.
На всех этапах сделки плательщик и получатель по аккредитиву получают СМС – о том, что заявление сформировано, аккредитив открыт, а затем исполнен. Первая онлайн-сделка по новой схеме уже состоялась в Москве с участием агентства недвижимости «Этажи».
Такой инструмент безопасных расчетов, как аккредитив, становится все более популярным в сделках купли-продажи недвижимости. Так, в 2020 году в Сбербанке по таким сделкам было открыто более 150 тысяч аккредитивов, что в два раза превышает показатели 2019 года. Чтобы сделать использование этого продукта еще более удобным, в прошлом году мы перевели в онлайн оформление аккредитивов для покупателей недвижимости в новостройках, а теперь – и по сделкам на вторичном рынке. Мы единственный банк в стране, который предлагает сервис дистанционного открытия аккредитива для сделок между физическими лицами. Это позволяет существенно сократить сроки сделки, ведь клиентам не нужно посещать офис банка, комментирует директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.
Чтобы подключиться к сервису, агентствам недвижимости и риелторам необходимо направить заявку по адресу: accredit@sberbank.ru.
СПРАВКА:
- Аккредитив – услуга банка, которая помогает не беспокоиться об исходе крупной сделки. Сбербанк берет на себя ответственность за проведение безналичных расчетов: средства размещаются покупателем на аккредитивном счете в банке и поступают продавцу только после выполнения им условий сделки. Это безопасный и быстрый способ защитить интересы всех участников крупной сделки при безналичном расчете.
- Аккредитив актуален, если вы продаете или покупаете недвижимость (в том числе в ипотеку); обмениваетесь квартирами (участвуете в цепочке договоров купли-продажи); продаете или покупаете дорогое имущество (например, оборудование, автомобиль, ценные бумаги, долю в уставном капитале); оплачиваете дорогостоящие услуги (как физлиц, так и юрлиц).
По инф. Телеинформа
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