СберБанк запустил онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит»

СберБанк запустил инновационный онлайн-сервис «Бизнес-покупки в кредит». Теперь клиенты банка – предприятия малого бизнеса – могут легко и просто приобретать товары в кредит у своих поставщиков прямо на их сайтах – B2B-онлайн-площадках. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ключевые достоинства нового сервиса – скорость, простота и доступность. Клиенту достаточно добавить интересующие его товары в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит». Авторизация в системе осуществляется моментально – по СберБизнес ID. Решение по кредиту принимается на основе анкеты клиента за несколько минут: поручители не требуются, договор подписывается в электронном виде. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платёжные поручения вручную не требуется.

– Мы уже установили предодобренные лимиты на общую сумму около 900 млрд рублей более чем 600 тысячам компаний – это значительная часть всего малого бизнеса страны. Как показывает практика, компании, подключившие этот онлайн-сервис для своих клиентов-юрлиц, могут увеличить средний чек на 30%, расширив клиентскую базу и снизив расходы за офлайн-канал продаж. Наш сервис будет особенно полезен компаниям, которые развивают e-commerce, стремятся сократить дебиторскую задолженность и имеют множество B2B-покупателей в сегменте малого бизнеса. А для малого бизнеса главный плюс сервиса заключается, конечно же, в лёгкости его использования: всё происходит онлайн, бесшовно, за нескольких минут – такой клиентский опыт мало чем отличается от обычной покупки, потому что кредит уже встроен в корзину покупок, – прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Одним из первых пользователей «Бизнес-покупок в кредит» стал АВТОВАЗ, который интегрировал его в свой B2B-портал АВОМ – маркетплейс по поиску, подбору и логистике поставок автокомпонентов и запасных частей более чем для 1500 корпоративных клиентов Группы «АВТОВАЗ».

– Наша компания продолжает реализацию совместных проектов со Сбером – ключевым партнёром по банковскому сектору. Мы видим эффективное сотрудничество, которое позволяет расширить возможности наших клиентов, укрепить их лояльность, а также повысить качество бизнеса по поставкам автокомпонентов и запасных частей, – говорит директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АО «АВТОВАЗ» Алексей Тихомиров.

Сервис «Бизнес-покупки в кредит» доступен предприятиям малого бизнеса – ИП и ООО с одним учредителем, – где собственник и директор представлены одним лицом. В сервисе представлены два вида кредитования – «классический» кредит и овердрафт со льготным периодом. Обычный кредит оптимален для тех, кто планирует использовать заёмные средства реже, чем раз в месяц. Минимальная сумма кредита – 10 тыс. рублей, максимальная – 3 млн для ИП и 5 млн – для ООО. Минимальный срок кредита – один месяц, максимальный – три года для ИП и один год – для ООО. Ставка – 17% годовых, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами.

Овердрафт сроком на 12 месяцев удобнее для более частых покупок. Он предусматривает беспроцентный грейс-период сроком 30 дней. Доступная сумма – от 100 тыс. до 1 млн рублей, ставка – 18% годовых. Обязательный платёж по овердрафту составляет 5% от остатка ссудной задолженности, а также процента за пользование кредитом.

Стоимость сервиса для владельцев онлайн-площадок составляет 3 тыс. рублей в квартал, а для их покупателей он бесплатный: нужно лишь иметь расчётный счёт в СберБанке и учётную запись в интернет-банке СберБизнес.

Подробнее о сервисе – на сайте СберБанка.

По инф. Телеинформа

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