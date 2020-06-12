Сбербанк запустил для предпринимателей «СберСоветник»

Сбербанк запустил новый сервис – приложение СберСоветник, в котором можно получить аналитику по основным бизнес-метрикам, оценить нишу, а также сравнить показатели своего бизнеса с другими компаниями отрасли. На данный момент в СберСоветнике доступно 10 сервисов.
Как сообщает пресс-служба банка, в приложении можно проанализировать целевую аудиторию конкретного бизнеса по социально-демографическим признакам. Также в приложении содержится информация о среднем чеке в сравнении с рынком, общий трафик посещаемости, частота возврата клиентов и то, какую долю выручки они приносят, зарплатная аналитика по бизнесу, поведение клиентов до и после совершения покупки в магазине.
Данные доступны за последние 12 месяцев в месячном и дневном разрезе. Отчеты обновляются на ежемесячной основе, в будущем обновление будет доступно еженедельно.
– В своей работе мы фокусируемся на технологиях, позволяющих регулярно подсчитывать и предоставлять данные, которые наши клиенты могут использовать для развития собственного бизнеса. Это в первую очередь актуально для компаний малого и микро-бизнеса, у которых нет доступа к качественным данным. Сейчас, когда идет процесс постепенного снятия режима ограничений, бизнесу крайне важно понимать особенности поведения клиентов в новых реалиях. В СберСоветнике предприниматели смогут найти эту актуальную статистику, и руководствуясь ей, оперативно адаптировать свой бизнес к меняющимся условиям. Вся аналитика, доступная в приложении сейчас, предоставляется и будет предоставляться на бесплатной основе. В ближайшее время мы расширим перечень аналитических данных в приложении, часть новых сервисов будет предлагаться клиентам платно, – рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.
Помимо аналитики в приложение встроен сервис поиска контрагентов, который на основе анализа данных подберет наиболее подходящих проверенных контрагентов, и сервис персонального налогового календаря, благодаря которому пользователь сможет быть в курсе предстоящих налоговых событиях (оплата налогов, подача отчетов, деклараций). Также в приложении собраны советы и сервисы для предпринимателей, которые помогут трансформировать свой бизнес и продолжать развиваться в период пандемии.
Воспользоваться приложением «СберСоветник» могут любые физические и юридические лица, быть клиентом Сбербанка для этого необязательно. Приложение доступно в Google Play и Apple Store бесплатно.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Есть местечко в Крыму»…
Беседа с бабушкой, Татьяной Ивановной Ознобихиной-Одесюк, об Артеке.
-
Водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронили в родном селе под Рязанью
В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым — водителем фургона, который 8 июня протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили Захарова на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское под Рязанью.
-
ВОЗ не понимает, почему в России так мало умерших от коронавируса
Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
-
Дочь Марата Башарова считает его прекрасным отцом
Известный актёр Марат Башаров продолжает попадать в ленты новостей после новых интервью бывших жён - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой. Женщины то и дело рассказывают о том, что Марат страдает алкогольной зависимостью, приводящей к постоянным ссорам и даже рукоприкладству.
-
Фрески майя с «танцем войны» нашли на стенах дома в Гватемале
Фрески майя с «танцем войны» XVII–XVIII веков нашли на стенах старинного дома в Гватемале.
-
Лукашенко заявил, что «буржуев надо привести в чувство»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился увольнениям работникам во время пандемии. Кроме того, во всю эту ситуацию вмешались выборы. По мнению главы Белоруссии, увольнять могут тех, кто собирается голосовать не так, как хотелось бы работодателю.
-
Пенсионерам дали рассрочки на погашение просроченных долгов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочек на погашение просроченных долгов для пенсионеров и малого бизнеса.
-
Гонорары Надежды Бабкиной стали гораздо выше после болезни
Последние несколько месяцев были не самыми лёгкими в жизни популярной певицы Надежды Бабкиной. Звезда народной песни заболела коронавирусом в тяжёлой форме и была госпитализирована с пневмонией.
-
Говорят, маски в четыре раза подешевели. Вы заметили?
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил депутатам о существенном удешевлении масок в России.
-
Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Норвежский суд приговорил к 21 году тюремного заключения Филипа Мансхауса, который убил сводную сестру и устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло в августе прошлого года.
-
Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
Прохождение теста на коронавирусную инфекцию при плановой госпитализации стало обязательным. Таковы веяния времени... медиков можно понять.
-
Больше чем половина учителей из-за пандемии не уйдет на каникулы
Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.
-
Пришел в магазин без маски – готовься к встрече с полицией?!..
Поход в строительный гипермаркет закончился для петербуржца встречей с силовиками. Дело в том, что мужчина пришел в магазин без маски.
-
Галкин и Пугачёва помощи от государства не ждут
Известный шоумен и муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин отрицает данные СМИ о том, что его жена якобы подала заявление на получение материальной помощи от государства из-за пандемии коронавируса.
-
В Москве забили фонтаны
В столице открыли сезон фонтанов. Церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс «Годы войны».
-
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
-
В Псковской области ураган повалил около трехсот деревьев
Мощный циклон со шквальным ветром, ливнями и градом накрыл Псковскую область вечером 10 июня, повалил около трехсот деревьев и сорвал крыши с двух десятков домов.
-
На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности. Градоначальник вовремя не принял должных мер после разлива топлива на местной ТЭЦ 29 мая.
-
Поезда в Крым будут хотить из Кисловодска и Екатеринбурга
С конца июня первые поезда в Крым из Кисловодска и Екатеринбурга. Также запускается поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.
-
Многоплановый блогер Валентина может познакомить вас с… ушастым деревом
Видеоблогер Валентина, которая живет в городе Клинцы Брянской области, радует своих зрителей самыми разными темами в роликах. О своем канале на платформе YouTube она отметила, что он у нее многоплановый.