Сбербанк запускает онлайн-сервис по оценке эффективности бизнес-идей

Сбербанк запускает новый онлайн-сервис «Оценка бизнес-идеи» по финансовому консультированию и оценке эффективности бизнес-идей.
Как сообщает пресс-служба банка, сервис позволяет начинающим предпринимателям или клиентам, которые хотят открыть новое направление в существующем бизнесе, рассчитать размер необходимых инвестиций для старта, а также получить информацию о ежемесячных доходах и расходах, о сроке окупаемости и других ключевых показателях эффективности.
Все расчеты, которые предоставляются клиентам, основаны на анализе Сбербанком внутренних среднеотраслевых данных о самых популярных в России направлениях бизнеса, на опыте других компаний, а также информации из открытых источников.
Сейчас сервис бесплатно доступен для всех клиентов Сбербанка в обновленной веб-версии Сбербанк Онлайн, на сайте банка и в мобильном приложении СберСоветник.
Оценить свою бизнес-идею очень просто:
- нужно зайти в веб-версию Сбербанк Онлайн, выбрать вид деятельности и указать сумму собственных денежных средств, которые клиент готов вложить в проект;
- сервис сам заполнит сумму необходимых первоначальных затрат для запуска бизнеса, ежемесячные доходы и расходы;
- заполненные сервисом данные можно корректировать и рассчитывать неограниченное количество бизнес-моделей, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Внутри «Оценки бизнес-идеи» клиентов ждут ссылки на самые популярные сервисы для начинающих предпринимателей: регистрацию юридического лица, открытие расчетного счета, платформу знаний, подготовку индивидуального бизнес-плана, рекомендацию бизнес-партнера и многое другое.
– Мы постоянно совершенствуем веб-версию Сбербанк Онлайн. В этом году мы выпустили большое обновление, теперь веб-версия в новом дизайне, например, удобно адаптируется под любые устройства. Сейчас мы много работаем над тем, чтобы добавлять полезные функции для наших клиентов. Надеюсь, новый сервис оценки бизнес-идеи будет полезен как будущим, так и уже состоявшимся предпринимателям, – говорит владелец продукта веб-версия Сбербанк Онлайн Татьяна Крылова.
В декабре 2020 года сервис станет доступен и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и дополнительно к текущей функциональности клиент сможет получить план бизнес-идеи, отчет о движении денег и прогноз доходов и расходов на пять лет.
Также станут доступными дополнительные параметры и опции:
- адрес места ведения и масштаба бизнеса;
- детализация статей расходов для старта своего дела;
- детализация выручки — средний чек и клиентопоток в нужной геолокации бизнеса.
Проект был разработан выпускниками первой волны SberUp, акселератора для сотрудников Сбербанка, прошедшего осенью 2018 года, и сегодня успешно тиражирован на всех пользователей веб-версии Сбербанк Онлайн.
– Цель корпоративного акселератора SberUp – развитие внутреннего предпринимательства в Сбербанке. Мы понимаем, что никто, кроме сотрудников, не знает так глубоко потребностей экосистемы и не может предложить нужное решение здесь и сейчас. Команда Check-up пришла в первую волну акселератора с интересным инсайтом: начинающий предприниматель в среднем тратит несколько недель на прогнозирование бюджета при запуске стартапа. Благодаря сервису «Оценка бизнес-идеи» это можно сделать за пару минут. Мы рады видеть, что проект успешно развивается внутри экосистемы Сбербанка, – отметила управляющий директор SberX, руководитель акселераторов Сбербанка Наталья Магидей.
– Мы пришли в корпоративный акселератор Сбербанка с одной идеей, а ушли с жизнеспособным продуктом и первыми предложениями о сотрудничестве. Сегодня мы тиражировали сервис на 10 миллионов человек. Впереди – улучшение функциональности и охват новых областей бизнеса. Надеюсь, «Оценка бизнес-идеи» поможет начинающим предпринимателям более качественно прогнозировать бюджет на старте и тем самым экономить время на запуск проекта! – подчеркнула основатель стартапа Check-up и руководитель сервиса «Оценка бизнес-идеи» Светлана Дюденко.
По инф. Телеинформа
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