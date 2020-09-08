Сбербанк выдал в августе рекордный объём кредитов на 1,6 трлн рублей

ПАО Сбербанк опубликовало финансовые результаты по итогам восьми месяцев 2020 года.

Как сообщает пресс-служба банка, показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Среди ключевых фактов августа в банке назвали:

В августе банк заработал чистую прибыль в размере 76,6 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 18,4%, рентабельность активов 3,0%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,5% без учета валютной переоценки, розничный портфель показал максимальный месячный прирост за последние два года – 2,4% в равной степени за счет ипотеки и потребительских кредитов.

В августе выдан совокупный объем кредитов на сумму 1,6 трлн руб. При этом выдачи розничным клиентам превысили 440 млрд руб.

Средства клиентов выросли на 1,3% без учета валютной переоценки, при этом средства юридических лиц без учета валютной переоценки выросли на 3,3%.

– В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1,6 трлн руб., показав рост кредитного портфеля на 2,9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике. Важно отметить, что качество кредитного портфеля остается достаточно стабильным. В результате банк вышел на уровень рентабельности капитала за 8 месяцев выше 15%, – говорит финансовый директор Александра Бурико.

По итогам восьми месяцев чистый процентный доход банка вырос на 13,5% относительно восьми месяцев 2019 года и составил 933,0 млрд рублей. Такой рост поддерживался снижением стоимости фондирования и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года, а также ростом кредитования.

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 318,9 млрд рублей благодаря восстановлению активности по банковским картам и росту расчетных операций, а также за счет роста доходов по операциям клиентов на финансовых рынках и банковским гарантиям.

Операционные расходы составили 386,3 млрд рублей, увеличившись относительно восьми месяцев прошлого года на 4,2%. Позитивный эффект на динамику расходов оказала проводимая банком программа повышения эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года. Отношение расходов к доходам по итогам восьми месяцев улучшилось и составило 27,2% против 30,8% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в августе составили 32,0 млрд рублей. Ослабление рубля по отношению к основным валютам в течение месяца привело к досозданию резервов по валютным кредитам на 10 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Этот эффект компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. За восемь месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 441,4 млрд рублей (половина из которых пришлась на период с марта по май текущего года) против 88,7 млрд рублей годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2020 года составила 593,7 млрд рублей, а чистая прибыль 479,7 млрд рублей.

Активы в августе увеличились на 1,7% до 30,9 трлн рублей в основном за счет роста кредитного портфеля. Также сказалась положительная переоценка валютных статей, без учета которой рост активов составил 1,2%.

В августе корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей кредитов, с начала года – 8,3 трлн руб., что на четверть больше, чем год назад. Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса: в рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму более 230 млрд рублей.

Остаток портфеля составил 14,9 трлн рублей, увеличившись за месяц на 3,2% или на 2,5% без учета валютной переоценки.

Розничным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 441 млрд рублей, что является рекордным для банка объемом, который в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. Рост в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием. Розничный портфель вырос на 2,4% или на 182 млрд рублей Остаток портфеля на 1 сентября превысил 7,8 трлн рублей.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам августа остался на уровне 3,3%.

Портфель ценных бумаг за август вырос на 0,3% преимущественно за счет приобретения государственных облигаций и облигаций Банка России. Остаток портфеля на 1 сентября составил 3,9 трлн рублей.

Средства клиентов в августе увеличились на 1,3% без учета валютной переоценки: средства физических лиц – на 0,3%, средства юридических лиц – на 3,3%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 3,6%.

Базовый и основной капиталы за август увеличились на 12 млрд рублей и составили 4 трлн 3 млрд рублей. Общий капитал за месяц вырос на 59 млрд руб. за счет заработанной чистой прибыли. При этом отрицательное влияние на динамику капитала оказали переоценка ценных бумаг, а также снижение учитываемой в капитале прибыли за счёт применения правил расчета капитала, установленных положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель Три»)».

Активы, взвешенные с учетом риска, в августе увеличились на 2,8% или на 0,8 трлн рублей под влиянием растущего кредитного портфеля, роста макропруденциальной надбавки по новым выдаваемым розничным кредитам, а также расчетов с международными платежными системами.

По инф. Телеинформа

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