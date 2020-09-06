Сбербанк создал дочернюю компанию для развития автомобильных сервисов

В соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ Сбербанк планирует выделить департамент ПАО Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.
Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.
Среди задач дочерней компании – создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.
Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020 – начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.
Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.
– Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров, – отметил руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский.
– Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления, – добавил руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский.
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