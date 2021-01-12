Сбербанк: россияне поднимали внутренний туризм на новогодних каникулах

С 4 по 10 января потребительские расходы снизились на 1,2% г/г, выяснили аналитики СберИндекса. Изменение за последние четыре недели составило +0,1% г/г. Спрос домохозяйств достиг значений 2020 года и стабилизируется вблизи этих уровней. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Объём трат с учётом зарубежных операций за последние четыре недели упал на 5,1% г/г. Таким образом, ограниченная возможность совершать поездки за рубеж оказывает заметную поддержку внутренним расходам.
Внутренние перемещения по России перед Новым годом и во время праздников происходили достаточно активно. У аналитиков СберИндекса есть основания предположить, что они в значительной степени были связаны с поездками к родственникам.
Заметно выше прошлогодних уровней (+5,0% г/г) держатся траты в категории «Топливо, автосервис». По всей видимости, многие россияне предпочли собственный транспорт другим видам перевозок.
При этом уже на прошедшей неделе продажи авиабилетов упали на 77% г/г, хотя в конце декабря снижение составляло лишь 14,9% г/г. По мнению аналитиков СберИндекса, это очевидно указывает на то, что покупатели предполагали совершить поездку до наступления нового года.
Судя по косвенным признакам, внутренний туризм был активнее, чем год назад. Помимо трат на автомобильное топливо, это подтверждает рост расходов россиян на гостиницы в России. Объём трат в сегменте внутри страны увеличился на 5,8% г/г при общем падении трат на отели в 81,4% г/г.
В непродовольственной рознице во время длинных выходных произошёл всплеск трат (+8,1% г/г) после сокращения (–2,2% г/г) неделей ранее. Аналитики СберИндекса связывают это с тем, что 28-30 декабря 2020 г. были рабочими днями и часть потребителей не успела добраться до магазинов. Эти расходы «переехали» на первую полную неделю 2021 г.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Заразившаяся коронавирусом Лия Ахеджакова «чувствует себя хорошо»
Представитель народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, которая, по данным СМИ, попала в больницу после заражения коронавирусом, рассказал о ее состоянии.
-
Скончалась создатель отечественной школы неонатологии Елена Новикова
В московской квартире обнаружили тело известного педиатра Елены Новиковой. Заслуженный деятель науки умерла на 98-м году жизни.
-
Когда в России появилась первая почтовая марка?
Ровно 163 года назад, 13 января 1858 года, поступила в обращение первая российская почтовая марка.
-
Яна Рудковская пообещала «бомбу» в уголовном деле, связанном с её старшим сыном
Продюсер Яна Рудковская, супруга бывшего фигуриста Евгения Плющенко, прокомментировала ход дела, которое касается публикаций в СМИ о психической болезни ее восьмилетнего сына Александра.
-
Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале
Подземные толчки, эпицентр которых находился в районе озера Хубсугул в Монголии, были спровоцированы землетрясением на Байкале в сентябре прошлого года. Такую точку зрения высказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.
-
Редкие иллюстрации XVI века к «Божественной комедии» теперь доступны онлайн
Галерея Уффици к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери оцифровала и выложила в открытый доступ серию иллюстраций к «Божественной комедии», выполненную художником Федерико Цуккари (1540/1541–1609).
-
В Томске скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Сергей Хрупин
В Томске внезапно ушел из жизни ведущий актер томского Театра юного зрителя, заслуженный артист России Сергей Хрупин. Ему было 65 лет.
-
Четвероногого друга выбросить в мусор — это вообще как?!
В районе спортивной арены «Баскет-Холл» в Краснодаре местные жители обнаружили в мусорном контейнере английского бульдога. Пес был замотан в пакет, но еще подавал признаки жизни.
-
Пахмутову и Добронравова выписали из больницы
Пожилые композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов покинули больницу, где находились на лечении от коронавируса.
-
Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в ботсаду Москвы
В тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела редкая орхидея — пафиопедилум хорошенький. Об этом рассказали в пресс-службе сада.
-
Якутский шаман Габышев собрался в новый поход на Москву
Шаман из Якутии Александр Габышев объявил, что собирается в новый поход на Москву. Планируется, что поход начнется в марте.
-
В Турции раскопали 800-летние монеты с двуглавым орлом
Археологи при проведении раскопок в 8000-летнем кургане Амида в турецком городе Диярбакыре сделали новые находки, проливающие свет на историю этого региона. Одними из самых удивительных и ценных артефактов оказались древние монеты с изображением двуглавого орла.
-
«Боль разведу руками»… покойного
Предпогребальные ритуальные действия на Руси были пронизаны суевериями, часть из которых должна была оградить окружающих от несчастья. Именно поэтому старики ревностно следили за соблюдением устоявшихся правил и передавали потомкам знания о магических свойствах покойников и вещей, принадлежавших им.
-
Культура онлайн: хотите узнать тайны древнего народа берберов?
С завершением праздников культурный Интернет чуть притормозил, но совсем оставлять нас без онлайн-трансляций не решился. Сегодня вы узнаете кое-что новое о Мандельштаме, отпразднуете Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром и послушаете истории о культуре древнего народа берберов.
-
Волгоградцы пожаловались на восьмичасовые очереди в поликлинику
Жительница Волгограда рассказала, что около восьми часов простояла в очереди в поликлинику, чтобы продлить больничный.
-
Бывший схимонах Сергий объявил голодовку: до освобождения или смерти
Находящийся в СИЗО бывший схимонах Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку. Об этом заявила член столичной ОНК Ева Меркачева.
-
На Японию обрушились мощные снегопады, погибли десять человек
Число погибших в Японии из-за снегопадов возросло до десяти, а пострадавших — до 303 человек. Напомним, страну Восходящего солнца вот уже несколько дней засыпает снегом...
-
В Китае нашли нефритовую цикаду 3600-летней давности
Китайские археологи нашли в ходе раскопок в Центральном Китае нефритовое изделие в форме цикады, возраст которого превышает 3,6 тысячи лет.
-
Коронавирусом впервые заболели гориллы
Зоопарк американского города Сан-Диего сообщает о первом зарегистрированном в мире случае заболевания коронавирусом у горилл. Уже известно о восьми случаях заражения у этих приматов.
-
Что происходит? Три версии текущих политсобытий на тему «смена власти в РФ»
Политика – сфера, насыщенная событиями. Сейчас, например, многим любопытно и тревожно: что же нас ожидает в обозримом будущем. Часто поднимаемые темы – транзит власти, столкновение в связи с этим интересов элит, всевозможные фигуры, которые попытаются громко заявить о себе на политической арене и возможно в дальнейшем претендовать на ключевые позиции в государстве и т.д. Ходят политически слухи, эксперты дают разноплановые оценки. И разобраться, конечно, сложно. Специально для любителей таких кроссвордов, мы подобрали несколько версий текущих событий из издания «Собеседник». Важно предупредить: ко всем высказанным предположениям экспертов надо относиться критически - к какому бы политическому лагерю вы лично не примыкали бы (а среди читателей МГ - люди совершенно разных взглядов, мы знаем!)