Сбербанк полностью переориентировался на три направления ESG-стратегии

Крупнейшие компании мира всё больше говорят об экологической, социальной и корпоративной ответственности, и в деловой повестке уже привычным стало понятие ESG-стратегии, которое и объединяет в себе эти три направления. В полной мере переориентировался на эти правила и Сбербанк. О принципах новой философии организации, 18 декабря на пресс-конференции рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Ответственное инвестирование

ESG – это не просто модный тренд, новая популярная аббревиатура. Это концепция, которая начинает напрямую влиять на репутацию бизнеса и становится важным пунктов в глазах потенциального инвестора. Сейчас уже недостаточно иметь высокие финансовые показатели, беспроблемный кредитный бэкграунд и прочное положение на рынке. Важно также с заботой относиться к окружающей среде в самом широком смысле этого слова. Экологичность производства, социальные программы, бережное отношение к сотрудникам предприятия – это делает компанию более интересной для игроков рынка, потенциальных партнёров, акционеров. В 2020 году эту стратегию утвердил и Наблюдательный совет Сбербанка.

– Следование принципам ESG в нашей деятельности предполагает, что банк принимает на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность. Эта повестка касается всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом, – говорит Александр Абрамкин.

«Зелёное» финансирование, управление рисками, экология, инклюзия – это неполный перечень того, что застрагивает ESG-стратегия. И самое главное, что она касается как всей организации в целом, так и каждого конкретного сотрудника. На сегодня уже каждое территориальное подразделение Сбера защитило свою стратегию на уровне центрального аппарата, и Байкальский банк ПАО Сбербанк не исключение. Как говорит глава подразделения, сотрудники направили более 150 инициатив, касающихся различных сфер деятельности. Большая часть идей легли в основу формирования стратегии.

«Зелёные» технологии

Байкальский банк Сбербанка охватывает огромную территорию, богатую уникальной природой, которая не ограничивается Байкалом. Иркутская область, Бурятия, Забайкалье и Якутия – регионы, в которых природный ресурс имеет большую ценность, потому тема экологии тут, как нигде, котируется высоко. И Байкальский банк Сбербанка на своём примере показывает, что снизить негативное воздействие на окружающую среду способен каждый. В банке уже активно внедряют концепцию экоофисов: собирают отработанные батарейки, устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, стараются отказаться от пластика, снижают потребление бумаги, отправляя отходы на переработку.

– Ведь все мы являемся потребителями, и это естественно, но мы редко задумываемся о том, во сколько результаты жизнедеятельности человека обходятся природе. Сколько, например, киловатт-часов мы расходуем ежедневно, сколько воды на приготовление еды, гигиену, уборку, – говорит Александр Абрамкин. – Иногда стоит задать себе вопрос: насколько экономно мы используем еду, одежду и энергоресурсы? И после этого хотя бы на короткий период попробовать перейти к практикам экоповедения, постараться выработать у себя бережливые привычки. Начиная с небольших шагов, сформировать культуру разумного потребления.

На «зелёные» технологии ориентированы и продукты Сбербанка. Та же цифровая карта позволяет отказаться от пластика, сохранив весь набор функций, свойственный обычной дебетовой карточки или кредитке. Операции по диджитал-картам доступны как офлайн, так и онлайн. Оформить её можно через Сбербанк Онлайн. В будущем использованные пластиковые карты планируется перерабатывать в сырьё для оконных профилей.

– Я сам пользуюсь цифровой картой, это очень удобно, она всегда под рукой, потому что телефон всегда с собой, и я могу ей рассчитываться как обычной картой. С начала года выпуск таких карт уже позволил сэкономить более 5 тысяч тонн пластика. Представляете, сколько только на нём мы будем экономить, когда люди привыкнут к этой технологии? – говорит глава Байкальского банка Сбербанка.

Участвует банк и во всемирных акциях, например, в «Часе земли». Мероприятие зиждется на базе идей энергосбережения, а его участники в определенный день на час отключают у себя дома или в офисах свет. Сбербанк в этом году погасил световые вывески более чем в трёх тысячах офисов по всей стране.

Корпоративная экополитика неизбежно влияет и на сознание отдельных сотрудников. Многие из них уже начали внедрять осознанное потребление и экологические принципы в повседневную жизнь своих семей, инициируют экоакции, высаживают деревья, организуют уборку побережий водоёмов от мусора. Более того, в Сбере запустили онлайн-площадку «Экологический клуб», где можно получить доступ к лекциям, семинарам, пособиям от лучших экспертов в области экологии, найти единомышленников и получать развернутую информацию об экологических инициативах банка.

Социальная ответственность

Большое внимание уделяет Сбербанк и социальному блоку. Это огромный пул разных направлений – от создания безбарьерной среды в офисах банка до масштабных социальных акций.

– Стратегия ESG подразумевает, что Сбер внимательно относится к потребностям людей и делает всё возможное, чтобы каждому клиенту было комфортно, удобно и понятно. Мы понимаем, что доступная среда – это далеко не только пандусы и кнопки вызова сотрудника, – объясняет Александр Абрамкин. – Любой человек, независимо от особенностей своего здоровья, должен иметь возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера, зайти в офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без ограничений. Поэтому мы создаем так называемую безбарьерную среду.

В рамках этого направления в подавляющем большинстве отделений есть те самые пандусы и кнопки вызова персонала, при необходимости здания, которые занимает Сбербанк, оснащаются и ступенько-ходами. Более половины офисов адаптированы для слабовидящих и слабослышащих посетителей. Кстати, для них запустили специальный образовательный проект про #ФинансыДоступно, который призван рассказать, как пользоваться мобильным приложением Сбер Банк Онлайн с программой экранного доступа. Видеоролики сопроводили объяснениями на жестовом языке для слабослышащих людей и аудио- и видеоинструкциями – для слабовидящих.

Работа по формированию доступной среды в офисах Сбербанка – комплексная и планомерная. Но банк выходит из пределы своих отделений. Так, в этом году Байкальский банк присоединился к благотворительному проекту «Коробка храбрости»: участники акции собирают игрушки для пациентов детских больниц. Так неравнодушные люди стараются подбодрить малышей. Коробки с игрушками передают в медучреждения, где юные пациенты могут сами выбрать какую-нибудь из них после процедуры ,как награду за смелость.

– Принять участие в проекте может и сегодня любой желающий. Специализированные коробки для сбора игрушек размещены в административных зданиях банка в Иркутске. К сожалению, не в наших силах избавить маленьких пациентов от заболеваний, но вместе мы можем сделать так, чтобы переносить их было легче, – отмечает Александр Абрамкин.

Образование – ещё один аспект, на который делает ставку Сбербанка при реализации ESG-стратегии. В экосистеме Сбера представлена школьная цифровая платформа, которая располагает лучшим образовательным контентом. К ней подключены 173 школы в Иркутске, Чите, Якутске и в Бурятии, а часть учеников уже получила комплекты смартбоксов от Сбербанка – это наборы из приставки для подключения к телевизору и клавиатуры с тачпадом. С их помощью можно пользоваться всеми возможностями школьной цифровой платформы без компьютера.

– Мы живем на Байкале, и символично цвет Сбера – зелёный. Он близок к нам по духу. Экологическая и социальная ответственность наших сотрудников сегодня помогает нам быть больше, чем банком, и мы приглашаем жителей наших регионов присоединяться к ответственному поведению и осознанному потреблению, – говорит глава Байкальского банка Сбербанка.

Стоит отметить, что эта концепция заложена и в одном из крупнейших стратегических проектов Байкальского банка Сбербанка – «Южное побережье Байкала».

«Южное побережье Байкала»: стратегия ответственного поведения

Проект развития туризма «Южное побережье Байкала» – это действительно пример, в котором сконцентрировались все линии ESG-стратегии. Это и бережное отношение к природному богатству, и доступность среды для любой категории посетителей, и поддержка бизнеса. Байкальский банк Сбербанка продвигает его уже второй год, и за такой короткий период достигнуты весьма позитивные результаты, тем более, что 2020 год прошёл под знаком тесного взаимодействия банка с органами власти Бурятии и Иркутской области.

– В этом году мы участвовали во всех конкурсах, направленных на развитие туризма, в том числе в крупном конкурсе Агентства стратегических инициатив по развитию экологического туризма. Потенциал инвестиций в развитие этого проекта составляет более 3 миллиардов рублей. Мы разрабатываем мастер-план по развитию Байкальска. Ведётся работа по проекту «Байкал Драгоценный», который охватывает и территорию Большого Голоустного, активно участвуем в координационном совете по туризму, в работе Центра маркетинга по продвижению региона, входим в состав межрегионального проектного офиса, – поделилась заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

Эти мероприятия – первые шаги на пути к амбициозной цели: достичь к 2024 году годового совокупного турпотока в Иркутскую области и Бурятию в объёме 3,9 миллионов туристов. Это более чем в два раз превышает нынешние показатели. При этом уже сегодня можно говорить об успешной работе Байкальского банка на туристическом поприще: за два года работы проектного офиса «Южное побережье Байкала» количество клиентов банка туристической отрасли выросло в два раза до 5,5 тысяч, а объём кредитного портфеля достиг 3,25 миллиардов рублей. А только за 11 месяцев 2020 года, который ударил по отрасли туризма, число занятых в этой сфере в Иркутской области и Бурятии выросло почти на две тысячи человек.

Однако впереди ещё многое предстоит сделать. В первую очередь, это развитие инфраструктуры, которая позволит обеспечить и доступный отдых на Байкале, и бережное отношение к природной территории. Действующее законодательство, которое накладывает большое количество ограничений на деятельность в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, по мнению представителей банка, – тот ключевой вопрос, который сейчас сдерживает правильное экономическое развитие вокруг Байкала.

– Проблема №1 – это старый несовременный закон о защите Байкала. Есть очень большой массив нормативных актов, регулирующих строительство, экологическую экспертизу, которые не совпадают с положениями ключевого закона. Мы сами столкнулись с множеством противоречий, – говорит Александр Абрамкин.

Сбербанк со своей стороны, будучи поддержанным и общественниками, и региональными властями, уже выходил с инициативами по изменению законодательства. Эта работа сейчас ведётся: проблема признана на самом высоком уровне, потому есть все возможности выстроить адекватный правовой режим на Байкале.

По словам Оксаны Лобовой, в любом случае в приоритет необходимо ставить сохранение озера Байкал, а во вторую – комфортное, качественное и экологичное пребывание туристов.

По инф. Телеинформа

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