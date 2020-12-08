Сбербанк подвёл финансовые результаты 2020 года

Сбербанк озвучил финансовые результаты за 11 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в ноябре 2020 года банк заработал чистую прибыль в размере 78 млрд рублей, рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении. Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд рублей, из них более половины – ипотека.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины 2020 года. В ноябре средства клиентов выросли на 1% без учета валютной переоценки.

– В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера «Зеленый день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% год к году. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы, – отметила финансовый директор компании Александра Бурико.

По итогам 11 месяцев 2020 года чистый процентный доход банка вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1 трлн 311 млрд рублей. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% год к году благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454 млрд рублей в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.

Операционные расходы составили 550,9 млрд рублей, увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года. Темп роста операционных расходов ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию, а также за счет выравнивания сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32% годом ранее.

Доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд рублей, что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам. За 11 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 517,7 млрд рублей против 113,7 млрд рублей годом ранее – рост связан с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 млрд рублей, чистая прибыль 719,1 млрд рублей. Активы в ноябре увеличились за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн рублей. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.

В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года – 11,8 трлн рублей. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн рублей.

Третий месяц подряд объем выдач розничных кредитов держится на высоком уровне – в ноябре выдано 468 млрд рублей. Всего с начала года выдано 3,8 трлн рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за месяц вырос на 2,1% и превысил 8,4 трлн рублей. Основной драйвер роста – жилищные кредиты, которые в ноябре показали рост на 2,7%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря. Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 4,2% или на 0,2 трлн рублей за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 декабря составил 5,1 трлн рублей. Средства клиентов без учета валютной переоценки в ноябре выросли на 1,0%: средства физических лиц – на 1,1%, средства юридических лиц – на 0,8%.

В ноябре банк разместил биржевые облигации объемом 18 млрд рублей. сроком на 3 года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд рублей.

Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3 трлн 586 млрд рублей и 3 трлн 736 млрд рублей соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года, что будет скорректировано по итогам годового аудита.

Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4 683 млрд рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли. Активы, взвешенные с учетом риска, в ноябре изменились незначительно и на 1 декабря 2020 составили 31,5 трлн рублей.

По инф. Телеинформа

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