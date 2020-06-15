Сбербанк подключил всех мобильных операторов Казахстана к своей платёжной системе

Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Республики Казахстан. Клиенты Сбербанка теперь могут в любой точке мира оплачивать услуги мобильной связи Казахстана Activ, Beeline, Tele2, Kcell, Altel и Казахтелеком.

Моментально пополнить баланс оператора мобильной связи Казахстана, в том числе за родных и близких, можно как в Сбербанк Онлайн, так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии, сообщает пресс-служба банка.

– Сегодня многие граждане Казахстана, ранее приехавшие в Россию, пока не могут вернуться на родину, поэтому мобильная связь является чуть ли не единственным каналом для связи с родными и близкими. Сбербанк обеспечил возможность пополнять баланс абонента любого оператора мобильной связи Казахстана максимально просто и удобно – через Сбербанк Онлайн, – рассказал директор дивизиона «Платежи и Переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев.

В конце 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с Национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и МегаФон. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории соседних стран. В связи с этим было принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ. Уже сегодня в Сбербанк Онлайн можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

По инф. Телеинформа

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