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Сбербанк обнародовал финансовые результаты по итогам 2020 года
По инф. Телеинформа   
16 Января 2021 г.
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Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк, пишет пресс-служба банка. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений. Данные на 1 января 2020 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2021 года не учитывают события после отчетной даты.

Ключевые факты декабря:

• Банк заработал чистую прибыль в размере 62,5 млрд руб.

• В декабре выдан максимальный за год объем кредитов – 2,2 трлн руб., из которых 0,5 трлн руб. выдано физическим лицам и 1,7 трлн руб. юридическим лицам.

• Кредитный портфель вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.

• Средства физических лиц выросли на 0,9 трлн руб. или на 6,1% за месяц без учета валютной переоценки, что в 1,5 раз превысило аналогичный прирост декабря 2019 года.

Ключевые факты 2020 года:

• За год банк заработал 781,6 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%.

• Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года.

• Портфель розничных кредитов вырос за год на 17,0%, в том числе ипотечных кредитов – на 21,2%.

• Рост средств клиентов за год составил 16,0% или 10,4% без учета валютной переоценки.

Финансовый директор А. Ю. Бурико:

«В 2020 году Сбер активно поддерживал российскую экономику: мы выдали 17,7 трлн руб. кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учета валютной переоценки. Масштабная программа оптимизации расходов и достигнутый уровень технологической зрелости позволили снизить отношение расходов к доходам до 29,7%. Активное развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, что позволило нам даже в такой сложный год достичь рентабельности капитала 16,5% без учета событий после отчетной даты».

Комментарии по итогам 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 1 441 млрд рублей. Рост чистого процентного дохода обусловлен высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 509 млрд руб. Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок.

Операционные расходы составили 636 млрд рублей, увеличившись на 0,5% относительно предыдущего года без учета событий после отчетной даты. По предварительным оценкам темп роста операционных расходов по РПБУ с учетом событий после отчетной даты за год не превысит уровень инфляции благодаря программе оптимизации расходов в ответ на пандемию. В частности, в 2020 году было принято решение об отказе от индексации заработных плат. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 29,7% против 34,8% годом ранее.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в декабре составили 23,4 млрд руб., а за весь год – 541 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза к прошлому году. Рост связан с негативным влиянием пандемии на заемщиков. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности составляет 2,2 раза.

Без учета событий после отчетной даты прибыль до уплаты налога на прибыль за 2020 год составила 966,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 781,6 млрд руб.

Активы по итогам года выросли на 19,7% или на 14,7% без учета валютной переоценки и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн руб. При этом в декабре активы снизились на 0,8% преимущественно за счет сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.

В декабре корпоративным клиентам выдано 1,7 трлн руб., за 2020 год – 13,5 трлн руб., что на 4% или на 0,5 трлн руб. больше, чем год назад. С середины года сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки в декабре портфель увеличился на 1,0% до 15,5 трлн руб. В целом за год портфель вырос на 9,1% без учета валютной переоценки.

Объем выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счет как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре выдано 458 млрд руб., всего за год – 4,2 трлн руб., что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов за месяц вырос на 0,7% до 8,5 трлн руб., рост за год составил 17,0%. На динамику розничного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов в размере 46 млрд руб. или 0,5% от всего портфеля. В структуре розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п.п. до 58,2%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,20% преимущественно за счет роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 бп.

Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос на 56,5% до 5,2 трлн руб. в основном за счет приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций.

Средства физических лиц в декабре выросли на 6,1% или на 901 млрд руб. без учета валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3% или на 11,6% без учета валютной переоценки.

Средства юридических лиц за декабрь снизились на 0,8% до 7,8 трлн руб. за счет валютных колебаний, без учета которых рост составил 0,3%. За 2020 год рост средств корпоративных клиентов составил 17,3% или 7,9% без учета валютной переоценки.

За год рост средств клиентов без учета валютной переоценки составил 10,4%, а их остаток превысил 23,5 трлн руб.

Базовый и основной капитал в декабре изменились незначительно и составили 3 578 млрд руб. и 3 728 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита.

Общий капитал за месяц вырос на 1,4% до 4 758 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, в декабре выросли до 31,9 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля.

По инф. Телеинформа

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