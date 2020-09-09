Сбербанк: детей будут учить программировать беспилотники на «Уроке цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» Минкомсвязь, Минпросвещения и организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России с 14 по 27 сентября проведут по всей России урок «Искусственный интеллект и машинное обучение». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Цель нового урока, разработанного Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, – рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с первого по 11 класс могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

– «Урок цифры» – полезные занятия, с помощью которых можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдаленных районов нашей страны. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний. Отрадно, что география уроков постоянно растет, ведь, помогая школьникам развивать цифровые навыки, уроки также знакомят детей и их родителей с профессиями будущего, – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев добавил, что искусственный интеллект сегодня – одна из ключевых сквозных технологий.

– В скором будущем она освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу быть на порядок эффективнее. Поэтому за программистов идет борьба, это самый востребованный кадровый ресурс. Такие проекты, как «Урок цифры», позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и сделать выбор в пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего времени, – добавил Максут Шадаев.

– Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни и уже сейчас меняет рынок труда, создавая новые профессии. Наличие у школьника хотя бы базовых компетенций в сфере ИИ и машинного обучения – это большое конкурентное преимущество, которое открывает перед ним широкие перспективы. Мы надеемся, что наш «Урок цифры» станет для учеников стимулом глубже погрузиться в эту интереснейшую область знания, а многие из них свяжут с ней свою будущую карьеру, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Поделился своим мнением и гендиректор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир:

– Технологии сегодня развиваются настолько стремительно, что меняются не только привычки современного человека, меняются целые отрасли экономики. Робототехника, искусственный интеллект и программирование проникают во все сферы жизни – от медицины и образования до тяжелых производств – и меняют запрос на квалифицированные кадры. Образовательная акция «Урок цифры» помогает детям и их родителям не только увидеть технологии изнутри, но и заглянуть в будущее, познакомиться с профессиями, которые будут востребованы цифровой экономикой в самой ближайшей перспективе.

– На «Уроке цифры» дети смогут запрограммировать беспилотники так, чтобы те различали дорожную ситуацию и принимали решения. Кроме того, ребята «примерят» на себя одну из профессий будущего и выяснят, какие навыки и знания пригодятся им, если они захотят развиваться в данной области. А тем, кто захочет углубить свои знания, доступен курс по ИИ на сайте Академии искусственного интеллекта для школьников, – добавил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры – образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию – при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...