Сбер запустил «Школу регионов» для предпринимателей предпринимателей Приангарья

В период с 8 февраля по 4 марта 2021 года Сбербанк в Иркутской области реализует проект Деловой среды «Школа регионов». Специально для предпринимателей Приангарья будет проведен цикл онлайн-лекций с участием ведущих экспертов бизнес-сообщества России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

– Для региона предложена программа «Академия провалов». Все лекции будут основаны на реальных кейсах, где спикеры разберут ошибки предпринимателей и, что очень важно, помогут найти правильные решения. Мы регулярно информируем бизнес-сообщество территорий обо всех законодательных нововведениях, о новых финансовых и нефинансовых инструментах поддержки предпринимательства от Сбера и его экосистемы. Проект Деловой среды – часть такой информационной работы, но с практическим уклоном, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Проект «Академия провалов» от Деловой среды предусматривает реализацию конкретной обучающей цели для слушателей. Он должен научить их:

выявлять узкие зоны бизнеса. Предприниматели узнают, какие риски есть в их нише, научатся видеть ошибки на ранних этапах и исправлять их;

понимать потребности клиента: генерировать клиентоориентированные идеи, тестировать их и внедрять в бизнес-процессы;

работать с командой. Понимать, как мотивировать и вдохновлять людей; эффективно управлять персоналом и привлекать в компанию сильные кадры;

масштабировать бизнес. Понимать, как на старте закладывать в проект возможности для эффективного масштабирования, просчитывать риски и выбирать оптимальную модель роста.

Спикерами курса заявлены: Николай Голещихин, собственник бизнесов IT-агентство «EventApp», Консалтинговая компания «ДиректАктив», Консалтинговая группа «Преимущество», автор более 20 технологий и методик в сфере менеджмента и маркетинга, преподаватель «Сколково», программы MBA; Анна Бочарова, организационный консультант, практик в области организации продаж и развитии бизнеса компаний; эксперт по диверсификации бизнеса, автор бестселлера: «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть»; Константин Зубарев, индивидуальный предприниматель с 10-летним стажем в 5 видах бизнеса, основатель агентства делового ивента «ZubarevEvent», эксперт в области событийного маркетинга, организатор более 500 деловых мероприятий и др.

Подробно узнать о программе проекта Деловая среда «Академия провалов», а также зарегистрироваться для участия, предприниматели Иркутской области могут по ссылке.

По инф. Телеинформа

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